Kış hazırlıkları başlasın: Sıcacık ve yumuşacık örgü kazak modelleri

Kazak kış aylarında en çok kullandığımız kıyafetlerin başında geliyor. Her yıl sayısız farklı detayı ve cezbeden renkleriyle bizi kendine çeken kazak modelleri karşımıza çıkıyor. Moda dünyasında sağlam bir yeri olan kazaklar tek başına bile kombinleri şıklaştıracak bir güce sahip. Peki siz bu gücü kullanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise kış mevsiminde vazgeçilmeziniz olacak şık kazaklarla stilinizi yukarı taşıyalım.

1. Sadece yaz aylarına veda ettik, crop kesime değil!

Crop kesim bluzlar yaz mevsiminin favori parçalarından biriydi. Genelde yüksek bel pantolonlarla kombinlediğimiz crop bluzlara ister istemez hepimiz alıştık. Üzülmeyin, yaz ayları bitti diye croplara veda etmenize gerek yok. Hadi, yola örgü crop kazaklarla devam edelim. Defacto Crop Kazakla yüksek bel pantolonlarınızı birleştirerek harika kombinler yapabilirsiniz. Bej rengiyle her pantolona uyum sağlayacak kazakla hem örgünün yumuşacık hissini hem de crop kesimin şık havasını bir arada yaşayın. Havalı kombinlerin anahtarı olan bu crop kazağı mutlaka dolabınıza eklemelisiniz.

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2. Balıkçı yaka kazak modası hiç bitmeyecek



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Soğuk kış günlerinin kahramanı balıkçı yaka kazaklar, şık görünümüyle popülerliğini kaybetmeyen parçalardan biri. Bizi sıcacık tutan balıkçı yaka kazaklarla istediğiniz imajı yaratabilirsiniz; ister jeanlerle birleştirerek spor ve şık bir tarz yakalayın, isterseniz de kumaş pantolonlarla sert ve havalı bir görünüm elde edin. Adeta bir karakter sahibi olan bu kazaklar kış mevsiminin olmazsa olmazı. Balıkçı yaka örme kazağı, bordu rengiyle birleştirelim ve şıklığınıza şıklık katalım. Addax Balıkçı Yaka Kazak size gereken şıklığı tek başına sağlayabilir.

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3. Kazaklarda şık fermuar detayına ne dersiniz?

Giyimde v yaka kıyafetleri sevenler fermuarlı kazaklara bir göz atmalı. Örme kazaklara şıklık katan fermuar detayı, metalik rengi sayesinde farklı aksesuarlarla da kombinlenebilir. Size yumuşacık ve fermuar detaylı bir kazak önerelim. Koton Kadın Fermuarlı Kazak, göze hoş gelen bej rengi ve siyah nokta desenleriyle dikkat çekici. Fermuarın ucunda yer alan inci detayı ise kazağın şıklığını bir adım öteye taşıyor. Soğuk havalarda şık kombinlere imza atabileceğiniz bu kazak uygun fiyatıyla da sevindiriyor.

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4. Pastel tonda giyinmenin vakti geldi

Yaz mevsimine veda ederken kıyafetlere hakim olan canlı renkler yerini pastel tonlarına bıraktı. Son yıllarda kış mevsiminin modası olan pastel renkler en çok kazaklara yakışıyor. Eğer buğday tenliyseniz size bir tüyo verelim; lila, sizin renginiz. Pastel renklerin en güzellerinden biri olan, görünce insana neşeli bir enerji veren lilayı kazaklarla buluşturalım. Trendyolmilla Lila Örgü Detaylı Kazakla tatlı bir kombin yapabilirsiniz. Ten renginizi öne çıkaracak bu kazakla dikkati üstünüze çekmemenize imkan yok.

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5. Kapalı havalara inat sarıyla parlayalım!

Hem yumuşacık dokusuyla hem de rengiyle iç ısıtan bir kazağa ne dersiniz? Bu sıcacık etkiyi Tredyolmilla Sarı Dik Yaka Kazakla yaşayabilirsiniz. Kalın boğazlı kazakları sevmeyenler bu kazağa bayılacak! Bu kazak sayesinde kombininize dik yakanın havalı tarzını katabilir, tatlı sarı rengiyle kalabalıklar arasında fark edilebilirsiniz. Sarı renkle kontrast oluşturacağı için mavi jeanleriniz bu kazağa çok yakışacak. Eğer amacınız sarının parlaklığını öne çıkarmaksa kombininizi koyu tonlarla da tamamlayabilirsiniz. Farklı bir tarz yakalamanızı sağlayacak kazağı buraya tıklayarak satın alın ve dolabınıza neşe katın.

6. Kayık yaka kazaklarla zarif omuzları ortaya çıkaralım

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Kış mevsiminde askılı bluz giyemememiz, omuzlarımızı saklayacağımız anlamına gelmiyor. Kayık yaka kazaklarla omuzlarınızı ortaya çıkararak estetik bir görünüm oluşturmak sizin elinizde. Bunun için önerimiz Koton Pembe Kayık Yaka Kazak. Rengi, dokusu ve yakasıyla zarif bir kombinin baş tacı olabilecek kazak, kurtarıcı kıyafetleriniz arasında yerini alacak. Canlı renkleri teninize yakıştırıyorsanız bu kazakla mutlu olabilirsiniz. İşte size şıklığa giden kısa yol: Bu kazağı giyin, sade bir makyaj yapın ve açık tonlarda pantolon veya etekle kombininizi tamamlayın.

Kombininizi zahmetsizce şıklaştıracak kazağı sepetinize eklemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

7. Her kombinin eşlikçisi beyaz kazaklar

Her renk jean ve etekle giyebileceğiniz kar beyazı kazaklar, kış kombinlerinin kahramanı. Beyaz kazaklarla ister spor, ister klasik bir görünüm elde edebilirsiniz. İş ve günlük hayatınızda size arkadaşlık edecek bu kazaklara örnek olarak Koton Örgülü Beyaz Kazağı gösterebiliriz. Kar beyazı rengiyle temiz bir görünüm sağlayan kazak, sık örgü kumaşıyla teninize yumuşacık bir dokunuş yapıyor. Üstelik bu kazak, geniş kesimli olmasıyla herkesin vücut yapısına hitap eden risksiz bir parça.

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8. Haki renk olmadan kış mevsimi geçmez

Kış aylarının favori renklerinden biri de haki. Koyu olmasına rağmen dikkat çekici bir renk olan haki renk bu özelliği ile kış kıyafetlerinin vazgeçilmezi. Her ten renginde farklı bir hava yaratan haki renginden yardım alarak farklı kombinlere imza atabilirsiniz. O zaman hemen size haki renk şık bir kazak önerelim. Madmext Haki Balıkçı Yaka Kazak bu rengi en iyi taşıyan kazaklardan biri. Koyu bej ve krem gibi yumuşak tonlarla bu kazağı birleştirirseniz kombininizdeki renk uyumuyla herkesi hayran bırakabilirsiniz.

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9. Rahat kalıplı bir kazak arayanlar bu modeli görmeli

Şık bir kombin oluştururken konforundan ödün vermek istemeyenler rahat kesim kıyafetleri tercih ediyor. Eğer siz de bu düşüncedeyseniz Defacto Basic Relax Fit Kazak tam size göre. Rahat ve geniş kesimiyle size hareket özgürlüğü sunan kazak, örgü detayları ve dokusuyla da hoş bir hava estiriyor. Pastel tonuyla kış mevsimine uyum sağlayan kazakla hem rahat edebilir hem de şık bir görünüm oluşturabilirsiniz. Uçuk pembe tondaki kazakla gri ve antrasit kot pantolonlar harika bir uyum sağlar.

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10. Hardal renk kazaklar sizi kendine çekecek



Sonbaharda kendini sevdiren hardal rengi kış mevsiminde de yanımızda. Birçok kazakta kullanılan bu renk, doğru kombilendiğinde sizi göz alıcı bir şıklığa ulaştırabilir. Bu rengin sırlarını anlatmadan önce hardal rengi güzel bir kazağa göz atalım. Only Havana Kazak, hardalın en güzel tonunu üzerinde taşıyor. Bisiklet yaka kazak, üzerindeki örgü detaylarıyla son derece hoş görünüyor. Kendine hayran bırakan hardal rengi kazağı toprak renkleri veya griyle kombinleyerek çok daha şık olabilirsiniz. Biraz daha iddialı bir şeyler arıyorsanız koyu mavi ve yeşili deneyin, hardal tonlarına en çok uyan bu iki renkle çarpıcı bir tarz elde etmiş olacaksınız.

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