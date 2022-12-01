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Kış lastiği takmadı, sorulan soruyla çileden çıktı: Eşkıya mı yakaladınız?

01.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştiren ekipler, İstanbul'dan Aksaray'a sefer yapan firmaya ait otobüse kış lastiği olmadığı için ceza kesti. Otobüsün muavini kendisine yöneltilen sorulara tepki göstererek, "Bu ne eşkiya mı yakaladınız? Kış lastiği takmadım. Kasıtlı olarak takmadım, sanane" dedi. Otobüs firmasına bin 152 TL ceza kesilirken, şoför lastiklerini değiştirmeye gitti.

Kış lastiği takmadı, sorulan soruyla çileden çıktı: Eşkıya mı yakaladınız?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi 1 Aralık itibariyle başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler otobüslerde kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin dişlerini de kontrol etti. Kış lastiği olup da lastiğin dişleri 4 milimetreden kısa olanlara da ceza yazılırken, kriterlere uymayan otobüslerin seferine izin verilmediği gibi bin 152 TL de para cezası uygulandı. Kış lastiği olmayan bir otobüsün firmasına cezai işlem uygulandı. Otobüsün muavini sorulara tepki göstererek mikrofona vurdu. Araç perona geri gönderilerek yolcular indirildi. Otobüs firmasına bin 152 TL ceza kesildi. Otobüs şoförü lastiklerini değiştirmeye gitti.

"KASITLI OLARAK KIŞ LASTİĞİ TAKMADIM, SANANE"

Kış lastiği takılmayan otobüsün muavini "Bu ne eşkiya mı yakaladınız? Size ne? Denetim yapılıyorsa memur yapıyor. Kış lastiği takmadım. Kasıtlı olarak takmadım, sanane" diye konuştu.

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"KONTROL OLDUĞU SÜRECE, BİZİM DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANACAK"

Kış lastiği takılı olan otobüsün Şoförü Cihan Aylak, "Bu diş olayı, lastiğin yağışta, buzda tutuşu daha güvenli hale getiriyor. Can güvenliğini düşünen herkes taksın" dedi. Yolcu Celalettin Çabuk ise "Manisa'ya gidiyoruz. Bu denetimler önemli. Son dönemdeki kazalar da kontrolsüzlükten. Kontrol her zaman iyidir. Kontrol olduğu sürece bizim de can ve mal güvenliğimiz sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kış lastiği

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