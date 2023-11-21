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Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İstanbul Valiliği duyurdu

21.11.2023 17:12 | Son Güncelleme:
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Kış lastiği zorunluluğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi. Peki, Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak, Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İstanbul Valiliği açıkladı...

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İstanbul Valiliği duyurdu

Kış lastiği kullanım zorunluluğunun ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Peki, Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlayacak? İstanbul Valiliği tarihi açıkladı. İşte tüm detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım tarihine çekildiği açıklandı.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

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Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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