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Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman? Kış Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?

04.02.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Kış Olimpiyatlarını Google, doodle yaptı. Bu şekilde Kış Olimpiyatlarını herkes hatırlamış oldu. Arama motoru Google özel tasarımıyla gören kullanıcılar 2022 Kış Olimpiyatlarının ne zaman ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. En prestijli spor organizasyonlarından biri olan 2022 Kış Olimpiyatlarına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman? Kış Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?

Kış Olimpiyatları 2022 Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak. Pekin Olimpiyat Oyunları 2022 için Google özel tasarımı ile birlikte kullanıcılarına özel bir doodle sundu. Google uygulamasına giren kullanıcılar Kış Olimpiyatları 2022 konulu özel doodle hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Kullanıcılar Pekin Kış Olimpiyatlarının hangi kanalda ve saat kaçta yapılacağının bilgisini araştırarak bilgi sahibi olabiliyor. İşte 2022 Kış Olimpiyatlarına dair merak edilenler...

KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NE ZAMAN?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4 ile 20 Şubat arası düzenleniyor. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları da komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

2022 Kış Olimpiyatlarında 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edecek. TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam edecek. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarını isteyenler 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.

Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye'yi temsil edeceği organizasyon D -Smart'ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında da izlemek mümkün olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Pekin
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