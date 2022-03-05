HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor 2022? Paralimpik oyun nedir? Paralimpik Olimpiyatları branşları nelerdir?

Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor 2022? Paralimpik oyun nedir? Paralimpik Olimpiyatları branşları nelerdir?

05.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış Paralimpik Oyunları başladı. Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde yapılan 2022 Kış Olimpiyatları 4 Mart'ta Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle başladı. 9 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyon heyecanla takip ediliyor. Paralimpik adını ilk kez duyanlar ya da paralimpik oyunlarının ne olduğunu öğrenmek isteyenler, 2022 Kış Paralimpik Oyunları ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar!

Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor 2022? Paralimpik oyun nedir? Paralimpik Olimpiyatları branşları nelerdir?

2022 Kış Paralimpik Oyunları gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de oynanmaya başlandı. Paralimpik oyunlarına çok sayıda ülkeden sporcular katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu büyük organizasyon merakla takip ediliyor. Bu yıl 13. kez düzenlenen paralimpik oyunları hakkında detaylı bilgileri haberimizde sizler için yer verdik.

KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Kış Olimpiyatları bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunların açılışını ana sayfasında yer veren Google kayak yapan hayvan figürlü animasyon tasarladı. Çin'in ev sahipliğinde olan organizasyonda Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling gibi dallarda sporcular yarışacak. 2022 Kış Paralimpik Oyunlarına 4 Mart tarihinde startı verildi. Pekin'de gerçekleşen organizasyon 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle başladı.

2022 Kış Paralimpik Oyunlarında beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular yer alıyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek. 2022 Kış Paralimpik Oyunları 13 Mart'ta son bulacak.

PARALİMPİK OYUN NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplardan oluşan sporcuların bir araya geldiği çok sporlu bir etkinliktir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları yapıldığı dönemin olimpiyatlarından hemen sonra gerçekleşir. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.2022 Kış Paralimpik Oyunları gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de oynanmaya başlandı. Paralimpik oyunlarına çok sayıda ülkeden sporcular katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu büyük organizasyon merakla takip ediliyor. Bu yıl 13. kez düzenlenen paralimpik oyunları hakkında detaylı bilgileri haberimizde sizler için yer verdik.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alaçatı Ot Festival ne zaman yapılıyor?Alaçatı Ot Festival ne zaman yapılıyor?
Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandıRusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı
Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.