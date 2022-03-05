Kış Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor 2022? Paralimpik oyun nedir? Paralimpik Olimpiyatları branşları nelerdir?

2022 Kış Paralimpik Oyunları gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de oynanmaya başlandı. Paralimpik oyunlarına çok sayıda ülkeden sporcular katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu büyük organizasyon merakla takip ediliyor. Bu yıl 13. kez düzenlenen paralimpik oyunları hakkında detaylı bilgileri haberimizde sizler için yer verdik.

KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Kış Olimpiyatları bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunların açılışını ana sayfasında yer veren Google kayak yapan hayvan figürlü animasyon tasarladı. Çin'in ev sahipliğinde olan organizasyonda Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling gibi dallarda sporcular yarışacak. 2022 Kış Paralimpik Oyunlarına 4 Mart tarihinde startı verildi. Pekin'de gerçekleşen organizasyon 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle başladı.

2022 Kış Paralimpik Oyunlarında beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular yer alıyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek. 2022 Kış Paralimpik Oyunları 13 Mart'ta son bulacak.

PARALİMPİK OYUN NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplardan oluşan sporcuların bir araya geldiği çok sporlu bir etkinliktir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları yapıldığı dönemin olimpiyatlarından hemen sonra gerçekleşir. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.2022 Kış Paralimpik Oyunları gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de oynanmaya başlandı. Paralimpik oyunlarına çok sayıda ülkeden sporcular katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu büyük organizasyon merakla takip ediliyor. Bu yıl 13. kez düzenlenen paralimpik oyunları hakkında detaylı bilgileri haberimizde sizler için yer verdik.

