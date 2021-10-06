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Kış turizminin gözdesi Palandöken beyaza büründü!

06.10.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, dün gece başlayan karın ardından beyaza büründü. Kış sporları ve turizmin önemli merkezlerinden biri olan kentte yaşayanlar güne karla uyandı.

Kış turizminin gözdesi Palandöken beyaza büründü!

Erzurum şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonbaharda kışı hatırlattı. Dağ otellerinde konaklayanlar güne karla uyandı. Karla kaplı araçlarını temizleyenler Palandöken'in muhteşem bir görüntüye büründüğünü söyledi. Müşteri ve görevliler hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü dağda araçların üzerine 7 Ekim tarihini yazarak bugünü ölümsüzleştirdi.

"PALANDÖKEN KIŞA HAZIRLANIYOR"

Palandöken Dağı'nda otlayan koyunlar kar yağışı nedeni ile çobanlar tarafından karın olmadığı aşağı bölgelere götürüldü. Palandöken Dağı eteklerindeki yayla evinde yaşayan Ramazan Seylanlar, bu mevsimde yüksek kesimlere karın yağmaya başladığını belirterek, "Palandöken artık kışa hazırlanıyor. Sık sık yağan karla birlikte beyaza bürünür" diye konuştu.

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"SEZON EN ERKEN ERZURUM'DA AÇILACAK"

Palandöken Kayak Merkezi'nde otelin genel Müdürü Ali Güney ise Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu 7 Aralık'ta başlatarak en erken Erzurum'da açılacağını söyledi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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