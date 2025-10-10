Kışa adım adım girerken ev temizliği önerileri

Güneşin son ışıklarıyla evini tazele.



Günler kısalmaya başlasa da sonbaharın o güzel günlerinde hala güneşin tadını çıkarabilirsin. Pencereleri aç, perdeleri çek ve güneşin içeri girmesine izin ver. Bu, hem evini aydınlatır hem de temizlik yaparken seni motive eder.

Isıtma sistemlerini kontrol et.



Kışa girmeden önce en büyük ihtiyacımız olan şey ısınmak! O yüzden ısınma sisteminin düzgün çalıştığından emin ol. Petekleri temizle, kaloriferine bakım yap, varsa filtrelerini değiştir. Ayrıca klima ya da hava temizleyici kullanıyorsan, onların filtrelerini de gözden geçirmeyi unutma.

Yastık ve yorganları yıka.



Kışın rahat bir uyku için yatak odasına dikkat et. Yastıklarını ve yorganlarını yıkamayı unutma, battaniyelerini havalandır. Hem daha konforlu bir uyku sağlar, hem de toz, alerjen ve bakterilerin birikmesini engelleyerek sağlığını korur.

Depolama alanlarını düzenle.

Kışın kalın kıyafetlere ve battaniyelere ihtiyacımız olacak. O yüzden depolama alanlarını gözden geçir. Kıyafetlerini mevsime uygun şekilde düzenle, eski ve kullanılmayanları ayır.

Balkon veya bahçeni kontrol et.



Kış gelmeden önce balkon ya da bahçeni düzenlemek, kötü havalar başlamadan dış alanları hazırlamak iyi bir fikir. Balkon mobilyalarını temizle, dış mekan eşyalarını yerinden kaldır.

Halıları derinlemesine temizle.

Soğuk havalar başladığında, halılar evdeki sıcaklığı artırır. Temiz bir halı, kışın karanlık ve soğuk günlerinde evde geçirdiğin zamanı daha keyifli hale getirir.



Perde ve koltukları da ihmal etme; bu eşyalar evin havasını belirler ve temiz bir ortamda olmak, kışın tadını çıkarmana yardımcı olur.

Mutfak raflarını düzenleyin.



Kışın daha fazla yemek yapacağımız için, mutfak raflarını düzenlemek önemli. Tüm rafları gözden geçir, fazla malzemeleri çıkar ve tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünleri at. Bu sayede kışa daha rahat girersin!

Sonuç olarak, kışa girmeden önce evini tazelemek, hem evin havasını taze tutar hem de sana daha rahat bir kış sunar.