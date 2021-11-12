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Aman dikkat! Bu kıyafetleri giyerseniz daha kısa görünebilirsiniz

11.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne kadar beğenirseniz beğenin, bazı kıyafetler vücut yapınıza uymaz. Bu yüzden vücudunuzu iyi tanıyıp ona göre seçimler yapmak gerekir. Öyle kıyafetler ve kombinler var ki, sadece ortalamanın çok üstünde bir boya sahip olan insanlar taşıyabilir. Daha kısa boylu olanları da iyice kısa gösterir. Peki kısa boylu insanların hangi kıyafetlerden kaçınması gerekir? İşte detaylar...

Aman dikkat! Bu kıyafetleri giyerseniz daha kısa görünebilirsiniz

Öyle kombinler var ki; insanı vezir de ediyor, rezil de! Çok beğendiğiniz ancak vücut yapınıza uymayacak kombinlerden uzak durmalısınız. Bazı kıyafetlerden uzak durmak üzse de size yakışan kıyafetleri tercih etmek daha önemli. Boyu ortalamadan kısa olan insanların hangi kıyafetlerden kaçınması gerektiğini araştırdık. Bu taktiklere hep birlikte göz atmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım!

PROPORSİYON, PROPORSİYON, PROPORSİYON!

Ünlü modacı Uğurkan Erez'in de sık sık söylediği gibi kıyafet seçerken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, proporsiyon. Kendi bedeninize uygun bir forma ve kesime sahip kıyafetler giymelisiniz. Bazen kendi bedeninizi tanımadan giydiğiniz kıyafetler, hiç ummadığınız bir şekilde sizi daha kısa gösterebilir.

  • Düşük bel pantolonları hayatınızdan çıkarın. 2000'lerin başında yaygın olan bu moda faciası günümüzde etkisini yitirse de yeniden moda olabilir. Boyunuzu olduğundan daha kısa göstermek istemiyorsanız, uzak durmanızı tavsiye ederiz.

  • Boyunuz ortalamanın biraz altındaysa hayatınızdan çıkarmanız gereken diğer bir pantolon modeli ise kısa paça pantolonlar. Boyunuzu daha uzun göstermek için uzun ve bacaklarınızla bir bütün gibi görünecek pantolonlar giyebilirsiniz.

  • Bununla beraber giyinirken genel olarak bol kıyafetlerden kaçınmanız faydalı olabilir.
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BÜYÜK AKSESUARLARDAN UZAK DURUN

Kendi bedeninizi tanıyıp ona uygun kıyafetler ve aksesuarlar seçmelisiniz.

  • Boyunuzun kısa görünmemesi için büyük aksesuarlar kullanmaktan kaçının. Büyük çantalar, atkılar ve şapkalar sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.

  • Kalın kemerler proporsiyonunuzu bozar ve sizi olduğunuzdan daha kısa gösterecek bir illüzyona neden olur.

RENKLERDE KAYBOLMAYIN

Giyinirken birkaç farklı renk kullanmak ve renkleri kombinlemek aslında oldukça zor. İşin içine bir de kısa görünmeme çabası giriyorsa renk skalasını küçültmekte fayda var.

  • Çok renkli kıyafetleri aynı kombinde kullanmak vücut yapınızı daha basık gösterebilir. Bu nedenle tek renk kombinler yapmaya dikkat edebilirsiniz.

  • Karışık desenler her zaman göz yorar. Bir bütün olarak birbiriyle uyumlu, az renkli ve desensiz kıyafetler giymek sizi olduğunuzdan daha uzun gösterir.
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