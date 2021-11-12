Aman dikkat! Bu kıyafetleri giyerseniz daha kısa görünebilirsiniz

Öyle kombinler var ki; insanı vezir de ediyor, rezil de! Çok beğendiğiniz ancak vücut yapınıza uymayacak kombinlerden uzak durmalısınız. Bazı kıyafetlerden uzak durmak üzse de size yakışan kıyafetleri tercih etmek daha önemli. Boyu ortalamadan kısa olan insanların hangi kıyafetlerden kaçınması gerektiğini araştırdık. Bu taktiklere hep birlikte göz atmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım!

PROPORSİYON, PROPORSİYON, PROPORSİYON!

Ünlü modacı Uğurkan Erez'in de sık sık söylediği gibi kıyafet seçerken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, proporsiyon. Kendi bedeninize uygun bir forma ve kesime sahip kıyafetler giymelisiniz. Bazen kendi bedeninizi tanımadan giydiğiniz kıyafetler, hiç ummadığınız bir şekilde sizi daha kısa gösterebilir.

Düşük bel pantolonları hayatınızdan çıkarın. 2000'lerin başında yaygın olan bu moda faciası günümüzde etkisini yitirse de yeniden moda olabilir. Boyunuzu olduğundan daha kısa göstermek istemiyorsanız, uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Boyunuz ortalamanın biraz altındaysa hayatınızdan çıkarmanız gereken diğer bir pantolon modeli ise kısa paça pantolonlar. Boyunuzu daha uzun göstermek için uzun ve bacaklarınızla bir bütün gibi görünecek pantolonlar giyebilirsiniz.

Bununla beraber giyinirken genel olarak bol kıyafetlerden kaçınmanız faydalı olabilir.

BÜYÜK AKSESUARLARDAN UZAK DURUN

Kendi bedeninizi tanıyıp ona uygun kıyafetler ve aksesuarlar seçmelisiniz.

Boyunuzun kısa görünmemesi için büyük aksesuarlar kullanmaktan kaçının. Büyük çantalar, atkılar ve şapkalar sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.

Kalın kemerler proporsiyonunuzu bozar ve sizi olduğunuzdan daha kısa gösterecek bir illüzyona neden olur.

RENKLERDE KAYBOLMAYIN

Giyinirken birkaç farklı renk kullanmak ve renkleri kombinlemek aslında oldukça zor. İşin içine bir de kısa görünmeme çabası giriyorsa renk skalasını küçültmekte fayda var.