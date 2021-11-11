KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kilo vermeden de daha zayıf görünebilirsiniz! Bu kombinleri tercih ederseniz...

Kilo vermeden de daha zayıf görünebilirsiniz! Bu kombinleri tercih ederseniz...

11.11.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin fit bir vücudu olması kulağa hoş geliyor ama maalesef bu mümkün olmuyor. Neyse ki kıyafetleri dikkatli bir şekilde kombinlersek daha fit bir görüntü verebiliyoruz. Peki daha zayıf ve uzun görünebilmek için nasıl kombinler yapabilirsiniz? İşte sizin için hazırladığımız bazı kombin önerileri...

Kilo vermeden de daha zayıf görünebilirsiniz! Bu kombinleri tercih ederseniz...

Kilo, dış görünüşümüzü de etkileyen önemli bir detay. Bu konuda problem yaşıyorsanız zamanla aşmanız mümkün. Neyse ki kilolardan kurtulmayı bekleyene kadar geçen sürede de yapabilecekleriniz var. Bazı kıyafet ve kombin hileleri ile vücudunuzu daha uzun ve fit göstermeniz mümkün. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk bilmeniz gereken vücut tipiniz. Vücut analizinden sonra ona göre kombin yapmak işinizi kolaylaştırır. Peki ne gibi kombinler yapılabilir? İşte daha zayıf ve uzun gösteren kombin önerileri...

BOYUNA ÇİZGİLER VE SİYAH RENK

  • Doğada doğal olarak bulunmayan tek renk siyah. Siyah renk tüm ışıkları içine emerek absorbe ediyor. Böylelikle göz yanılmasına sebep olarak giyen kişiyi daha zayıf gösteriyor.

  • Kilolu olan bölgeleri daha zayıf göstermek için siyah pantolonlar, bluzlar ya da tek parça elbiseler tercih edebilirsiniz.

  • Daha hareketli bir kombin istiyorsanız, yan şeritlerinde siyah renk içeren elbiseler kullanabilirsiniz.

  • "Hem boyum daha uzun olsun hem de daha zayıf görüneyim" diyorsanız, işte size bir hile daha! Boyuna çizgili pantolonlar ve elbiseler tercih ederseniz, olduğunuzdan daha uzun ve zayıf bir görüntüye sahip olabilirsiniz.
Uymadığı yer yok! Son yılların vazgeçilmezi deri tayt ve pantolonlar nasıl kombinlenir?Uymadığı yer yok! Son yılların vazgeçilmezi deri tayt ve pantolonlar nasıl kombinlenir?

V YAKA ÜSTLER VE YÜKSEK BEL PANTOLONLAR

  • Yüksek bel pantolonlar günümüzde sıkça tercih edilen ve trend olan ürünlerden biri. İyi haber ise bunu fazlalıkları olan kişilerin de rahatlıkla kullanabilmesi.

  • Yüksek bel pantolonlar fazlalıklarınızı toplar ve sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterir.

  • Yüksek bel pantolonunuzu yüksek topuklu bir stiletto ile kombinlerseniz, daha zayıf ve uzun görünen bacaklara sahip olabilirsiniz.

  • V yaka bir bluz giyerseniz de vücudunuzun üst kısmı üçgen bir hal alır. Bu da bel bölgenizin olduğundan daha ince görünmesini sağlar.

  • Bu görüntüyü giydiğiniz bir gömleğin üst düğmelerini açarak da verebilirsiniz.

HAFİF KUMAŞLAR VE KEMER

  • Kıyafetlerinizi kombinlerken belinize takacağınız bir kemer sayesinde belinizi daha ince gösterebilir ve dikkati ince olan bölgenize çekebilirsiniz.

  • Aynı zamanda kıyafetlerde ipek, kaşmir ve şifon gibi kumaşlar seçerseniz daha zayıf ve zarif görünebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var!Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

İddialı ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

İddialı ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Negatif enerjilere takılı kalmayın

Negatif enerjilere takılı kalmayın

Ölü deriyi de siyah noktayı da ortadan kaldırıyor

Ölü deriyi de siyah noktayı da ortadan kaldırıyor

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinine uygun alternatifler

Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinine uygun alternatifler

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kasım ayı burç yorumları!

Kasım ayı burç yorumları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.