Kilo vermeden de daha zayıf görünebilirsiniz! Bu kombinleri tercih ederseniz...

Kilo, dış görünüşümüzü de etkileyen önemli bir detay. Bu konuda problem yaşıyorsanız zamanla aşmanız mümkün. Neyse ki kilolardan kurtulmayı bekleyene kadar geçen sürede de yapabilecekleriniz var. Bazı kıyafet ve kombin hileleri ile vücudunuzu daha uzun ve fit göstermeniz mümkün. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk bilmeniz gereken vücut tipiniz. Vücut analizinden sonra ona göre kombin yapmak işinizi kolaylaştırır. Peki ne gibi kombinler yapılabilir? İşte daha zayıf ve uzun gösteren kombin önerileri...

BOYUNA ÇİZGİLER VE SİYAH RENK

Doğada doğal olarak bulunmayan tek renk siyah. Siyah renk tüm ışıkları içine emerek absorbe ediyor. Böylelikle göz yanılmasına sebep olarak giyen kişiyi daha zayıf gösteriyor.

Kilolu olan bölgeleri daha zayıf göstermek için siyah pantolonlar, bluzlar ya da tek parça elbiseler tercih edebilirsiniz.

Daha hareketli bir kombin istiyorsanız, yan şeritlerinde siyah renk içeren elbiseler kullanabilirsiniz.

"Hem boyum daha uzun olsun hem de daha zayıf görüneyim" diyorsanız, işte size bir hile daha! Boyuna çizgili pantolonlar ve elbiseler tercih ederseniz, olduğunuzdan daha uzun ve zayıf bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

V YAKA ÜSTLER VE YÜKSEK BEL PANTOLONLAR

Yüksek bel pantolonlar günümüzde sıkça tercih edilen ve trend olan ürünlerden biri. İyi haber ise bunu fazlalıkları olan kişilerin de rahatlıkla kullanabilmesi.

Yüksek bel pantolonlar fazlalıklarınızı toplar ve sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterir.

Yüksek bel pantolonunuzu yüksek topuklu bir stiletto ile kombinlerseniz, daha zayıf ve uzun görünen bacaklara sahip olabilirsiniz.

V yaka bir bluz giyerseniz de vücudunuzun üst kısmı üçgen bir hal alır. Bu da bel bölgenizin olduğundan daha ince görünmesini sağlar.

Bu görüntüyü giydiğiniz bir gömleğin üst düğmelerini açarak da verebilirsiniz.

HAFİF KUMAŞLAR VE KEMER