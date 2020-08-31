Kışa girerken bağışıklığınızı güçlendirin! Sarımsak turşusu kurmak için...

Ardından, küçük bir sos tenceresinde az miktarda su, toz şeker ve kaya tuzunu ekleyerek kaynatabilirsiniz.

Kavanozun içerisine biberiye, kereviz sapı, sarımsak ve tane ya da toz karabiber ekleyebilirsiniz. Turşunun lezzetlendirme aşaması tamamlanmıştır!

Sarımsakların suyunu süzüp buzlu ve soğuk suya alabilirsiniz. Bir süre sonra kabuklarını ayırabilirsiniz.

Sarımsakların dişlerini bir tencereye alıp üzerini geçene kadar su ve az miktarda da kaya tuzu ilave edebilirsiniz.

1 çay kaşığı tane ya da toz karabiber

Doğal antibiyotik kaynağı sarımsak, insan vücuduna sayısız faydası ile birçok sofrada başroldedir. Tamamı doğal olan elma sirkesi ve sarımsağın buluştuğu nokta turşu, diyet listelerinde de ilk sıralarda yer alır. Lezzetine doyum olmayan sarımsak turşusu sofralarınızı lezzetlendirir.

Salamura karışımını kavanoza ekleyip üzerini kapatabilirsiniz.

Isı ve ışık görmeyen serin bir yerde iki hafta kadar saklayabilirsiniz. PÜF NOKTALARA DİKKAT!

Turşuyu yaparken püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Seçtiğiniz sarımsakların baş tutması ve saplarının yeşil olması, tazeliğinin göstergesidir. Sarımsakların püsküllerini kesip sapı çıkararak ayıklamayı unutmayın! Biberiye ve kereviz saplarının bol suda yıkayıp ayıklayabilirsiniz. Kavanozlarınızın serin, temiz ve kurulanmış olması gerekir.

SARIMSAK TURŞUSU DİYETİ İLE FİT BİR VÜCUT

Diyet listelerinde de yer alan elma sirkeli sarımsak turşusunu yemek yemeden önce bir tatlı kaşığı içebilirsiniz. Tadının kötü olduğunu düşünürseniz, arkasından bir bardak su içmenizde fayda var. Akşam yemeğinden yarım saat önce turşu suyu tüketebilirsiniz. İki ay boyunca düzenli olarak uyguladığınız taktirde, basen ve göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz. Diyetinize katkı sağlayan sarımsak turşusu sayesinde sağlıklı, canlı ve zinde bir vücuda sahip olabilirsiniz.