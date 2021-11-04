Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Soğuk havalarda sıcak kalmayı isteyenler kadar stil sahibi olmayı da önemseyenler için moda dünyası gün geçtikçe bambaşka kaban modelleri ile kadınları mutlu etmeyi başarıyor. Kış sezonunun en trend ayrıntılarını stiline taşımak isteyen kadınlar yeni sezon kaban modelleri ile tarz bir görünüme kavuşuyorlar. Siz de kışa girmeye hazırlandığımız bu dönemde internet sayesinde farklı kaban modellerine göz atabilir ve dolabınızı trend parçalar ile doldurabilirsiniz.

1. SENSE Deve Tüyü Pelüş Kaban Yumuşacık Dokusu ile Sizi Mest Edecek!

Bu sezon inanılmaz bir şekilde hızlıca trend olan ve her kadının dolabının vazgeçilmez parçası halini alan pelüş kaban ve mont modası ile tanışmaya hazır mısınız? Pofuduk görüntüleri, şık tasarımları ve sıcak tutan yapıları ile ünlü isimler tarafından da sıkça tercih edilen bu montlar sokak stilini ele geçirmeye başladı bile. Eğer siz de bu trendi kaçırmak istemeyenlerdenseniz SENSE Peluş Kaban sizin için doğru bir tercih olabilir.

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2. Etnik Kumaşlardan Hoşlananlar İçin: Koton Kaban

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Modası asla geçmeyen kaban modelleri trend kumaşlar ile bir araya geldiğinde çok daha şık bir görünüm yaratıyor. Koton Kaban modeli de etnik desenli kumaşı ile katılacağınız ortamlarda tüm gözleri üzerinize çevirecek. Farklı renk tonlarına sahip bu deseni dolabınızdaki her parça ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Fermuarlı yapısı ile de kolay bir kullanım sağlayan bu model kış ayları için aradığınız şıklığı ve konforu size sunmaya geliyor.

Zarif duruşu ile dikkat çeken bu kabanı daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

3. Kahverengi Kaşe Kaban ile Soğuk Havalarda Bile Sıcak Kalın!

Bu sezonun trend parçaları olarak gösterilen kaban önerilerinin en başında kaşe kaban modelleri geliyor. İsterseniz klasik isterseniz modern bir görünüm yaratabileceğiniz bu kabanlar ile günlük stilinizde abartısız bir şıklık yakalayabilirsiniz. Bu noktada MY DREAM Kadın Yünlü Kahverengi Kaşe Kaban sizin için kurtarıcı bir parça olabilir. Siyah, bordo, taş ve kahverengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği olan bu kaban belindeki kemeri ile spor şık kombinlere de rahatlıkla uyarlanabilir.

Geniş beden aralığı sunan bu kabanı detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Sıradan Kaban Modellerinden Sıkıldıysanız Polo Angels Koyu Yeşil Ekose Kemerli Kaban Tam Size Göre!

Zamansız şıklığı ile moda dünyasında her zaman var olan ekose desen, kabanlar ile birlikte kullanıldığında çok daha ikonik ve genç bir görünüm vadediyor. Eğer siz de böyle bir kaban arayışındaysanız Polo Angels Koyu Yeşil Ekose Kemerli Kaban tam size göre. Dize kadar inen modeli ile soğuk havalarda bile sizi sıcacık tutacak bu ürün yumuşak dokusu ile de kullanıcılarından tam puan alıyor. Ön tarafında yer alan cepleri ile müthiş bir kullanım kolaylığı sağlayan bu kabanı son dönemin trendi beyaz botlarınız ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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5. TRENDYOLMİLLA Kapüşonlu Düğmeli Kaban Popüler Renk Seçenekleri İle Dikkat Çekiyor!

Minik ekose desenlerini soft tonlar ile bir araya getiren TRENDYOLMİLLA Kapüşonlu Düğmeli Kaban, sizi modern bir görünüme kavuşturacak. Dokuma kumaşı ile diğer modelleri geride bırakan bu kaban, gündelik bir şıklık yakalamak isteyenler için ideal bir tercih olabilir. Özellikle süet botlar, keten bluzlar ve toprak rengi krep kumaş pantolonlar ile kombinlediğinizde mükemmel bir görünüm elde edebileceğiniz bu model salaş yapısı ile de dikkat çekiyor.

Taş görünümlü düğme detaylarına sahip bu kabanı daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

6. Uzun Modellerden Vazgeçemeyenler İçin...

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Yeni sezonun dikkat çeken diğer bir parçası da her vitrinde ve moda sitesinde karşımıza çıkan şişme montlar. Bu formdaki montlar görüntüleri sebebiyle riskli ve kaba gözükseler de sıcak tuttukları ve konforlu oldukları için kullananların favorisi oluyor. Eğer siz de bu sezon şişme mont denemek istiyorsanız Koton Kadın Cepli Uzun Bordo Şişme Mont modeline mutlaka göz atmalısınız. Uzun kesimi ile kış aylarında bile sizi sıcacık tutacak bu mont yakasındaki kadife kumaşı ile şık bir görünüm sağlıyor.

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7. İklim'in Buklet Kabanı ile Beyaz Trendini Yakalayın!

Kabanları vazgeçilmez yapan şey, sadece sıcak tutması değil aynı zamanda çok yönlü olmasıdır. Bir kabanı birçok farklı kıyafet ile giyebilir ve muhteşem görünebilirsiniz. Özellikle zarif görünümü ile dikkat çeken İklim Kadın Beyaz Buklet Kaban ile soğuk kış aylarında bile zarafetinizi koruyabilirsiniz. Şık görünümü ile herkesi kendine hayran bırakan bu model kullanım açısından da büyük bir konfor sunuyor. Bu kış sezonunda bej, krem veya beyaz gibi açık tonlar koyu renklerden daha çok karşımıza çıkacak. Dolayısıyla açık renk bir kaban edinmenizde fayda var.

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8. FOReverweihuajz Uzun Kollu Yün Kaban Düğme Detayları ile Ön Plana Çıkıyor!

Siyah kaban, hemen herkesin gardırobunda olması gereken kilit bir parça olmasının yanı sıra ofis giyimi için de vazgeçilmez ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Siz de şık bir siyah kaban arayışındaysanız FOReverweihuajz Uzun Kollu Yün Kaban modeline bakmalısınız. Kol ve ön kısmında yer alan düğme detayları ile daha ciddi ve şık bir görüntü sağlayan bu modeli özellikle iş toplantıları gibi resmi davetler için tercih edebilirsiniz. Birinci kalite yün malzemeden tasarlanan bu ürün nefes alan yapısı ile kapalı alanlarda bile sizi terletmez.

Geniş beden aralığına sahip bu modeli detaylı olarak incelemek için tıklayın!

9. Soğuk Havalarda Bile Şıklığınızdan Ödün Vermek İstemiyorsanız...

Pantolonlarınız ve botlarınız ile kombinleyerek enerjik ruhunuzu ortaya çıkarabileceğiniz renkli kaban modelleri sayesinde stilinizi baştan yaratabilirsiniz. Bu noktada Koton Kadın Kaban modeli somon rengini andıran tonu ile ön plana çıkıyor. İsterseniz önünü açarak isterseniz kapalı kullanabileceğiniz bu kaban özellikle esmer ten rengine sahip olanlar için doğru bir tercih olabilir. Bu ürün uzun kol tipi, dar kesim modeli ve cep detayları ile aradığınız rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Siz de sıradan renklerden sıkıldıysanız bu kabana sahip olmak için buraya tıklayın!

10. FOReverweihuajz Düz Renk Kapüşonlu Kadın Kaban ile Şişme Mont Modasını Yakalayın!



Rahatlığı ile tercih sebebi olan oversize modelleri seviyorsanız aradığınız ürün FOReverweihuajz Düz Renk Kapüşonlu Kadın Kaban olabilir. Kapüşonlu yapısı ile boynunuzu ve başınızı da sıcak tutacak bu ürün yumuşak ve rahat dokusu ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Tek renkli ve büyük cepli tasarımı ile soğuk havalara rağmen cool ve tarz görünmenizi sağlayan bu ürünü bel ve etek kısmındaki lastikler ile kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Rüzgar geçirmeyen kumaş dolgusu ile sıcak tutan bu kabanı daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

