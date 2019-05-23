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Kısık Kanyonu yeni yürüyüş yoluyla turizme açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin oluşturduğu kanyonda, 2 bin 200 metrelik yürüyüş yolunun yapımı için çalışmalar sürüyor - Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan: - "Gerekli tadilatlardan sonra burasının Saklıkent Kanyonu'ndan daha iyi olacağını düşünüyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Kısık Kanyonu, 2 bin 200 metrelik yürüyüş yoluyla turizme açılacak.

Kent merkezine 60, ilçeye 7 kilometre mesafedeki kanyonda, 220 metrelik yürüyüş yolunun uzatılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarp kayalıklar arasından Büyük Menderes Nehri'nin aktığı, Bizans ve Roma dönemlerine ait kaya mezarlarının bulunduğu Kısık Kanyonu'nun, yürüyüş ve dağcılık sporları için yeni bir rota olması hedefleniyor.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanyonda 2 bin 200 metrelik yürüyüş yolunun yapımının sürdüğünü söyledi.

Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan kanyonun doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çektiğini belirten Akcan, bölgenin, 2003'te dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun rafting yapmasıyla tanındığını ifade etti.

Kanyonun çok dar ve derin olduğunu anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"Kanyonun asıl güzelliği, yeni yürüyüş yolu yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Gerekli tadilatlardan sonra burasının Saklıkent Kanyonu'ndan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Burada doğal dokuya zarar vermeden köprüler yapacağız. Çalışmalara Denizli Büyükşehir Belediyesi de destek olacak. Bu sene sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz."

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