KADIN

Kişilik Testi: Seçimleriniz birçok şeyi açığa çıkartıyor

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

İnsanların neden kişilik testi yapmayı sevdiklerini hiç merak ettiniz mi? Bilim adamları, insanların, hayatlarını anlamlandırmaya çalışırken, üç ana soruya odaklanma eğiliminde olduklarına inanıyor: Ben kimim? Diğerleri kim olduğumu düşünüyor? Ve kim olmak istiyorum? Kişilik testleri, bu ciddi temel soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu kısa kişilik testi size yardımcı olabilir.

Kişilik Testi: Seçimleriniz birçok şeyi açığa çıkartıyor

1. Kişi

1

Eğer 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir kaderci bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları oldukları gibi kabul edersiniz. Bir tartışmaya asla başlamazsınız ve genelde barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar sizi üzüyor. Büyük, nazik bir kalbin var en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz.

2. Kişi

2

İkinci kişiyi seçtiyseniz, genellikle aceleci karar veren bir karakterdesinizdir. Bir şey hakkında karar vermeniz gerekiyorsa zamanınızı ayırın ve genel durumu analiz etmeye çalışın. Biraz inatçısınızdır ve geçmişte kalanlar için üzülmezsiniz. Kararlarınız sadece sizi bağlar ve tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.

3. Kişi

3

Seçeneğiniz 3 ise gerçek bir savaşçısınız. Asla pes etmezsiniz. Konumunuzu ve inandığınız şeyleri savunmak söz konusu olduğunda sonuna kadar çaba gösterirsiniz. Yeni stratejiler ve yaklaşımlarla ortaya çıkmak sadece sizin işinizdir ve bu yüzden sizin gibi insanlar genellikle iş insanlarından ve grup liderlerinden oluşur.

4. Kişi

4

Dördüncü kişiyi seçtiyseniz, isyankar ruhunuz hakkında çok şey söylüyor. İlkelerinize inanıyorsunuz bakış açınızın veya kararınızın her zaman en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz. Görüşlerin çeşitliliği genellikle durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu yüzden bir tartışma başlatmak üzereyseniz sağduyu ve mantıklı davranmayı deneyin.

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kişilk testi gerçek benlik

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