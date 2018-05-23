Kişilik Testi: Seçimleriniz birçok şeyi açığa çıkartıyor

1. Kişi

Eğer 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir kaderci bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları oldukları gibi kabul edersiniz. Bir tartışmaya asla başlamazsınız ve genelde barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar sizi üzüyor. Büyük, nazik bir kalbin var en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz.

2. Kişi

İkinci kişiyi seçtiyseniz, genellikle aceleci karar veren bir karakterdesinizdir. Bir şey hakkında karar vermeniz gerekiyorsa zamanınızı ayırın ve genel durumu analiz etmeye çalışın. Biraz inatçısınızdır ve geçmişte kalanlar için üzülmezsiniz. Kararlarınız sadece sizi bağlar ve tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.

3. Kişi

Seçeneğiniz 3 ise gerçek bir savaşçısınız. Asla pes etmezsiniz. Konumunuzu ve inandığınız şeyleri savunmak söz konusu olduğunda sonuna kadar çaba gösterirsiniz. Yeni stratejiler ve yaklaşımlarla ortaya çıkmak sadece sizin işinizdir ve bu yüzden sizin gibi insanlar genellikle iş insanlarından ve grup liderlerinden oluşur.

4. Kişi

Dördüncü kişiyi seçtiyseniz, isyankar ruhunuz hakkında çok şey söylüyor. İlkelerinize inanıyorsunuz bakış açınızın veya kararınızın her zaman en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz. Görüşlerin çeşitliliği genellikle durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu yüzden bir tartışma başlatmak üzereyseniz sağduyu ve mantıklı davranmayı deneyin.