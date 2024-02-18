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  4. Kışın bahar havası yaşıyorlar! O ilde vatandaşlar pikniğe akın etti

Kışın bahar havası yaşıyorlar! O ilde vatandaşlar pikniğe akın etti

18.02.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da kışın termometrelerin 20 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar piknik alanları doldurdu.

Kışın bahar havası yaşıyorlar! O ilde vatandaşlar pikniğe akın etti

Türkiye’nin dört bir yanında soğuk hava hakim olmaya devam ediyor. Hatta Adana’nın Karataş ilçesinde dolu ve yağmur hakimken kent merkezinde kışın bahar yaşanıyor. Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı.

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Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda Adanalılar aileleriyle yürüyüş ve piknik yaparak sıcak havanın tadını çıkardı.

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Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz bisikleti kiralayarak Seyhan Baraj Gölü’nde gezdi.

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Ailesiyle yürüyüşe gelen Emine Kıyıcı, “Kışı da yazı da aynı işte, her zaman her şekilde bahar gibi havası, tabi yazı çok sıcak oluyor, kışımız da böyle. Vatandaşlar bir taraftan yürüyüş yaparken bir taraftan da mangal yapıyorlar” dedi. (İHA)

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fffc7f20-00ed-4694-ac0e-b33b76ad7a15Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana piknik
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