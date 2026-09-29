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Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu

Kış geldi, soğuklar kapıya dayandı. Haliyle pencereler sımsıkı kapatıldı, kombiler köklendi. Ancak içeride biriken yemek kokuları, tozlar ve kuruyan ağır hava bir süre sonra hepimizin modunu düşürmeye yetiyor. “E camı açsak donacağız, açmasak havasızlıktan bayılacağız.” diyorsanız, evinizin havasını ferahlatacak 8 akıllı yöntemi listeledik!

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu

1. Şok havalandırma taktiğini uygulayın.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 1

Camı saatlerce açık bırakıp evi buz gibi yapmanıza hiç gerek yok. Sabahları tüm pencereleri karşılıklı olarak sonuna kadar açın ve birkaç dakika bekleyin.

2. Evinizi hava temizleyen bitkilerle doldurun.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 2

Ev bitkileri sadece dekorasyondan ibaret değil! Paşa kılıcı, kurdele çiçeği ve barış çiçeği gibi bitkiler evinize hoş bir görünüm kazandırırken ortama da ferahlık katabilir.

3. Philips PureProtect Water 3400 Serisi’nden destek alın.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 3
Kış aylarında pencerelerin daha az açılması, evin havasının ağırlaşmasına ve nem dengesinin değişmesine neden olabilir. Philips PureProtect Water 3400 Seris, 2’si 1 arada özelliğiyle havadaki kirleticilerin azaltılmasına yardımcı olurken ortamı da nemlendiriyor.

4. Kimyasal oda spreyleri yerine difüzör kullanın.

Piyasada satılan yapay kokulu spreyler anlık ferahlık verse de bazı ürünler iç mekân havasına uçucu bileşikler yayabilir. Bunun yerine bir uçucu yağ difüzörü edinebilirsiniz. Suyun içine ekleyeceğiniz birkaç damla nane, okaliptüs veya lavanta yağı, evinize hoş bir koku katabilir. Ancak uçucu yağların solunum yolları üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebileceği için özellikle hassas bünyelerde dikkatli kullanmakta fayda var.

5. Çamaşırları mümkünse odanın içinde kurutmayın.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 4
Kışın çamaşır kurutmak tam bir çile, biliyoruz ama onları oturma odasına asmak havaya litrelerce nem salar. Bu durum, ortamda küf oluşumunu ve nemle ilişkili bazı sorunları artırabilir.

6. Yemek pişirirken mutlaka davlumbazı çalıştırın.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 5

Yemek kokuları ve ocaktan çıkan su buharı, kapalı evlerde kısa sürede ağırlaşabilir. Pişirme işlemine başlar başlamaz davlumbazı açın ve mümkünse mutfak kapısını kapalı tutun. Böylece yemek kokularının diğer odalara yayılmasını azaltabilirsiniz.

7. Toz alırken kuru bez yerine nemli bez kullanın.

Kuru bezle toz aldığınızda, yüzeydeki tozların bir kısmı havaya karışabilir. Bu yüzden kış temizliğinde nemli bir mikrofiber bez kullanmayı deneyin. Halıları süpürürken de HEPA filtreli süpürgeleri tercih edebilirsiniz. Böylece temizlik sırasında havaya karışan toz miktarını azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

8. Odaların gizli köşelerine aktif kömür yerleştirin.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 6

Dekoratif küçük kaselerin içerisine aktif kömür veya karbonat koyup odaların kuytu köşelerine yerleştirebilirsiniz. Aktif kömür, bazı kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu malzemelerin evin havasındaki fazla nemi etkili biçimde kontrol ettiği söylenemez.

Kışın cam açamadığımız günlerde iç mekan havasını ferah tutmanın 8 akıllı yolu 7

Nem sorunu yaşıyorsanız düzenli havalandırma ve uygun bir nem alma cihazı daha işlevsel bir seçenek olabilir.

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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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