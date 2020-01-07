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  4. Kışın dudak kurumasına karşı alınabilecek önlemler

Kışın dudak kurumasına karşı alınabilecek önlemler

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Cilt kuruluğuna neden olan soğuk hava özellikle hassas olması nedeniyle dudakları daha çok etkiliyor. Kuru havanın da etkisiyle kuruyan ve çatlaklar oluşan dudaklar için neyse ki önlem alabilirsiniz. İşte kışın dudak kurumasıyla baş etmenin yolları.

Kışın dudak kurumasına karşı alınabilecek önlemler

Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, kuru ve soğuk hava, alerji, vücudun çok su kaybetmesi, dudak ısırma ve dudak yalama, B12 Vitamini eksikliği ve birçok nedenle kuruyan dudaklar için alınabilecek önlemleri anlattı.

DUDAKLAR NEDEN KURUR?

Kuru ve soğuk hava
Diş hastalıkları
Alerji
Vücudun çok su kaybetmesi
Dudak ısırma ve dudak yalama
B12 Vitamini eksikliği
Sigara tüketimi
Dudak egzaması
A Vitamini fazlalığı

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DUDAK KURULUĞU VE ÇATLAKLARIYLA BAŞ ETMEK İÇİN

Dudak çatlakları ile mücadelenin en bilinen yöntemi düzenli olarak nemlendirmektir. Sabah dışarı çıkmadan ve gece yatmadan önce kullanacağınız nemlendirici ile dudak kuruluğunun önüne geçebilirsiniz.

Vücut susuz kaldığında da dudak kuruluğu ve çatlakları oluşabileceğinden su tüketmek dudak bakımı için çok önemlidir. Günde 2 ya da 3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Su içmek hem cildinize hem de dudaklarınıza bakım yapacaktır.

Hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ile dudaklarınıza bakım yapabilirsiniz.
Pek çok kişi dudak kuruluğunu azaltmak için diliyle dudağını ıslatır. Ancak şunu unutmamak gerekir: Her ıslanma sonrası dudak daha da kurur. Dudak daha da kurumaya başlar. O yüzden dille ıslatmanın mümkün olduğunca engellenmesi gerekir.

Kozmetik ürünlerde dudak kuruluğuna neden olabilir. Kullanılan rujların son kullanma tarihi çok önemlidir. Ömrü bittiğinde ruju mutlaka yenilemek gerekir. Aksi halde dudağın nefes almasını engelleyerek dudak çatlamalarına neden olabilir.

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