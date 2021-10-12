Kışın kendi meyve sebzesini yemek isteyenler için en iyi hobi bahçesi ürünleri

Atalarımızın avcı toplayıcı yaşamdan tarım toplumuna geçmeleri uygarlık tarihinin dönüm noktası. Gel zaman git zaman tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmiş olmamızın da uygarlığın gelişiminde hatırı sayılır bir yeri var. Modern çağın insanı topraktan uzaklaştı. Vakit az, iş çok... Sonra anladık ki tohumundan ektiğimiz domatesin adım adım büyümesini izlemek ne büyük keyifmiş, tadı ne hoşmuş... Hadi kahvaltıya çağırdığınız arkadaşlarınıza bir sürpriz yapın! Biberi, rokayı, salatalığı, domatesi taze taze sofraya koyun.

Saksıların yerini hazırlayarak başlayın

Sebzelerinizi, meyvelerinizi yetiştirmek için koca bir bahçeniz varsa şanslısınız. Bu işi balkonda yapacaksanız saksıları yerleştirmek için raflara ihtiyacınız olacak. Prado 2 Bölmeli Portatif Bahçe Balkon Serası ile saksılarınızı düzenleyebilirsiniz. Şeffaf PVC malzeme ile çevrelenmiş dış yüzey bitkilerinizi soğuktan korur. Fermuarlı sistem sayesinde iç kısmın sıcaklığını ayarlarken sorun yaşamazsınız. Izgara şeklinde tasarlanan raflar hava ve ışık sirkülasyonunu sağlar. Demonte gelen Prado 2 Bölmeli Portatif Bahçe Balkon Serası'nın kurulumu da çok kolay. Çelik profilleri plastik bağlantı noktalarına takın, PVC korumayı geçirin... Saksılarınızı dizmeye başlayın!

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Neşeli saksılar bunlar

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Rafları kurdunuz, sırada saksıları seçmek var. Balkonunuza rengarenk saksıların çok yakışacağını düşündük. Sizin için Lider Dekoratif'in ahşap görünümlü dikdörtgen saksılarını seçtik. Domateslere kırmızı, biberlere yeşil, çileklere pembe... Yaratıcılığınızı konuşturun! Raf üzerinde kullanabilir ya da saksı demiri ile asabilirsiniz. Altlıklar drenaj deliklerinden akan fazla suyun taşmasını önler. Bitki yetiştirmek emek kadar motivasyon işidir. Bu renk renk saksıları raflarınızda gördükçe motivasyonunuz artacak. Balkonunuzun görünümü bir anda değişecek. Hele bir de filizlenmeye başlayan bitkileriniz işin içine girince, gülümsemenizi şimdiden görebiliyoruz.

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Doğru toprak hangisi acaba?

Minik hobi bahçenizi kurmanız için üçüncü sıraya toprağı aldık. Sizce bitki yetiştirmek için en doğru toprak hangisi? Toprak seçimi bu işin en önemli aşaması. Birkaç farklı toprak çeşidi ve gübre alıp karıştırabilirsiniz ama oranları ayarlayamazsanız bütün emeğiniz çöp olabilir. Parklardan, bahçelerden topladığınız toprağı eleyip, kurutup, ayıklamanız mümkün değil. Doğru sonuçlar almanız için size OSKARYUM Bitki Yetiştirme Saksı Toprağı'nı öneriyoruz. Torf, humus, perlit ve solucan gübresi içerir. Besleyicilik, hava alma ve su geçirme yönlerinden ideal kıvamdadır. Tohum çimlendirme aşamasından itibaren kullanabilirsiniz.

OSKARYUM Bitki Yetiştirme Saksı Toprağı bir tıkla kapınıza gelsin.

Büyüdükçe gözlerinize inanamayacaksınız

Geldik hangi sebzeyi, meyveyi, yeşilliği yetiştirmek istediğinize. Domates, salatalık gibi çekirdekli yiyecekler meyve; soğan, patates gibi yiyecekler ise sebze, karıştırmayın. Balığın yanına roka, piyaza maydanoz çok yakışır. Ne kadar yeriniz varsa mini bahçenizi o kadar çeşitlendirebilirsiniz. Yeşilliklerle başlayın deriz. Marul, kıvırcık, tere, roka, nane, reyhan, maydanoz, yeşil soğan, semiz otu tohum setiyle akşam yemeğinin salatası hazır. Nane kokusunu içinize çektikçe, reyhanın kendine özgü tarifsiz rengini gördükçe içiniz açılacak. Biz size yeşillik tohumları önerdik, diğerlerini bulmayı da size bıraktık.

Her biri sertifikalı 1000 tane tohum bu adreste sizi bekliyor.

Her zaman eller yetmez

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Toprağı işlemek, çapalamak, temizlemek için size birkaç yardımcı lazım. Angoily Bahçe El Aletleri Seti ile ihtiyacınız olan bütün aletler bir arada... Kaymaz sapları sayesinde bu aletlerle çalışmak çok daha güvenli. Toprağı düzeltmek ve tohum yataklarını hazırlamak için tırmığı kullanabilirsiniz. Sette saksılarınıza toprak doldurmak ve fideleri taşımak için iki farklı boyda kürek bulunur. Bahçe denilince olmazsa olmazlar arasında olan bir adet çapa da bu setin içinde yer alır. Hobi bahçesi kiralamak da son dönemlerde oldukça popüler oldu. Bahçeniz ile eviniz arasında mesafe varsa bu takımın bir başka yönünü daha seveceksiniz! Kompakt yapısıyla bagajınıza, hatta çantanıza sığar...

En büyük yardımcınız olacak bahçe el aletleri setini satın almak için tıklayın.

Elleriniz zarar görmesin

Toprakla uğraşmak keyifli ama bu keyfi yaşarken ellerinizin zarar görmesini istemeyiz. Buffer Garden Genie Gloves ellerinizi korumaya hazır. Bahçenizi düzenlemeye de hazır çünkü bu eldivenin ilginç bir yönü var! Eldivenin sağ elinin parmak kısımlarında bulunan tırnaklar... Kulağınıza tuhaf geldi, değil mi? Tırnakları kullanarak toprağı kazabilir, temizleyebilir, dikme işlemini yapabilirsiniz. Daha önce böylesini duymuş muydunuz? Buffer Garden Genie Gloves ellerinizi korur, tırnaklarınızın içine toprak dolmasını engeller. Delinmeye karşı dirençlidir, uzun süre kullanabilirsiniz. Elastik yapısıyla ele tam oturur.

Buffer Garden Genie Gloves bu sayfada.

Ya güneş çıkmazsa

Güneşi severiz... Dünyayı ısıtır, yiyeceklerimizin büyümesini sağlar ama her mevsim bizimle olmayı seçmez. Güneşin olmadığı mevsimlerde hobi bahçemizi bir kenara mı atarız? Hayır, atmayız. Kyrotech Bitki Yetiştirme Işığı alırız. Yapay gün ışığı yayan lamba, bitkilerin büyümek için ihtiyaçları olan ışığı karşılar. Tam spektrumlu LED ışık 360 derece dönebilir. Akrobatik yapısı sayesinde ışığın yönünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mor, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olan lambanın bütün ayarlarını kumandasından yapabilirsiniz. Bir de unutmadan, lambanın otomatik kapanma özelliği var. Işık verme süresini belirleyin ve sonrasına karışmayın.

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Su, yaşam kaynağı

Saksıları doldurduk, tohumları ektik evet haklısınız; sulamazsak bir saksı dolusu toprağınız olur. Serinova SB10 Sulama Bidonu ile tohumlarınıza çimlenebilecekleri kadar su vermeye başlayın hemen. Bitkilerinize bir anda fazla miktarda su verirseniz toprağın suyun etkisiyle yer değiştirdiğini görebilirsiniz. Eğer saksılarınızdaki toprak dönem dönem azalıyorsa sulama sistemini incelemenizde yarar var. Serinova SB10 Sulama Bidonu'nu alarak her iki sorundan kurtulmak da elinizde. Sulama bidonunun süzgeç başlığı suyun yağmur damlalarına benzer şekilde dökülmesini sağlar. Bitkilerinizin ihtiyacı olan su miktarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

Serinova SB10 Sulama Bidonu'nu almak için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Toprağınızın sesini dinleyin

Nasıl mı? Decdeal 4'ü 1 Arada ile... Bitkilerin büyüyebilmeleri için toprağın ve ortamın bazı değerlerinin dengeli olması gerekir. Örneğin toprağın pH değerini bakarak ölçebilir misiniz? Ya da ışık yeterli seviyede mi? Nem ve sıcaklık ne durumda? Gördüğünüz gibi ölçülmesi gereken değerler parmak ucuyla hissedilebileceklerin çok daha ötesinde. Decdeal 4'ü 1 Arada'yı toprağa saplayın, kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçin. Yüksek çözünürlüklü LED ışıklı ekran sayesinde değerleri her zaman, her yerde rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bütün bu değerler size ne gösterecek, tabi ki bir sonraki adımınızı.

Decdeal 4'ü 1 Arada'yı satın almak da çok kolay, tıklayın yeter.

Beslenmeyi ihmal etmiyoruz

Bitkilerinizin büyümesine destek olmak ister misiniz? Listenize Gentafol Sebzeler İçin Sıvı Bitki Besini ekleyin o zaman... İçeriği bitkilerinizin daha dengeli büyümesi için gerekli olan besinleri karşılar. Korkmayın sıvı formdaki bu gübreyi kullanırken ölçüyü kaçırma şansınız da yok. Kullanım talimatına bakarak gübre miktarını ayarlayabilirsiniz. Suyla karıştırıp uygulamayı yapabilirsiniz. Bahçenizin boyutuna bakarak pulverizatörünüz olmadığını düşünüyoruz. Sulama bidonunuzu ya da püskürtmeli bir şişeyi gübreleme sırasında kullanılabilirsiniz. Sadece domateslerinizi, biberlerinizi, salatalıklarınızı değil yeşil yapraklı çiçeklerinizi de coşturur.

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