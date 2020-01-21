Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. MUTLAKA DIŞARI ÇIKIN Hamileliğinizin kış aylarına rastlaması dışarı çıkmayıp eve kapanmanızı gerektirmiyor. Aksine sürekli ev içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine de neden olabileceğinden dışarı çıkıp düzenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Hem kardiyovasküler sistem için hem de şeker metabolizması açısından her gün 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ayaklarınızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleyecek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı kullanmaya dikkat edin. HAFTADA İKİ GÜN BALIK TÜKETİN Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan balık tüketimine özen gösterin ve hem kendiniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.

YAKIN TEMASTAN KAÇININ Gribal enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık ve kapalı mekanlarda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda bulunmayın. Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla selam vermekle yetinin. Sohbet ederken yakın temastan kaçının. Gerekirse maske takın. Tüm önlemlere rağmen yine de solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırsanız; burun akıntısı için tuzlu su veya okyanus sularını tercih edin, kesinlikle yatak istirahatı yapın. Yüksek ateş, boğazda ağrı, eklem ağrısı ve geçmeyen öksürük durumlarında mutlaka doktora danışın. Kuru havanın solunum yollarına zarar vermesini önlemek için bulunduğunuz ortamın iyi havalanmasına, içerinin çok sıcak ve kuru olmamasına dikkat edin.. KIŞ ÇAYLARINA DİKKAT EDİN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk “Hamilelikte bitki çaylarının kullanımında çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu, oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla içildiği zaman düşük yapma riskini, hamilelik döneminde kanama riskini ve rahim kasılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce erken doğum yapma riskini artırabilmektedir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde ne olduğuna tam olarak hakim olamadığımız karışım çaylardan uzak durun” diyor.