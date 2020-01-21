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  4. Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kış ayları hamilelik süreci için bazı riskleri beraberinde getirse de, bazı basit ama önemli kurallara dikkat ederek sağlıklı bir hamilelik geçirmek mümkün. Dr. Funda Öztürk, “Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi artırmak, metabolizmanızı güçlendirmek ve en önemlisi de bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayabilmek için temel kural dengeli ve sağlıklı beslenmek. Bunun yanında alacağınız bazı önlemlerle kışın risklerini avantaja çevirmeniz de mümkün” diyor.

Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

MUTLAKA DIŞARI ÇIKIN

Hamileliğinizin kış aylarına rastlaması dışarı çıkmayıp eve kapanmanızı gerektirmiyor. Aksine sürekli ev içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine de neden olabileceğinden dışarı çıkıp düzenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Hem kardiyovasküler sistem için hem de şeker metabolizması açısından her gün 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ayaklarınızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleyecek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı kullanmaya dikkat edin.

HAFTADA İKİ GÜN BALIK TÜKETİN

Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan balık tüketimine özen gösterin ve hem kendiniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.

YAKIN TEMASTAN KAÇININ

Gribal enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık ve kapalı mekanlarda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda bulunmayın. Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla selam vermekle yetinin. Sohbet ederken yakın temastan kaçının. Gerekirse maske takın. Tüm önlemlere rağmen yine de solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırsanız; burun akıntısı için tuzlu su veya okyanus sularını tercih edin, kesinlikle yatak istirahatı yapın. Yüksek ateş, boğazda ağrı, eklem ağrısı ve geçmeyen öksürük durumlarında mutlaka doktora danışın. Kuru havanın solunum yollarına zarar vermesini önlemek için bulunduğunuz ortamın iyi havalanmasına, içerinin çok sıcak ve kuru olmamasına dikkat edin..

KIŞ ÇAYLARINA DİKKAT EDİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk “Hamilelikte bitki çaylarının kullanımında çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu, oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla içildiği zaman düşük yapma riskini, hamilelik döneminde kanama riskini ve rahim kasılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce erken doğum yapma riskini artırabilmektedir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde ne olduğuna tam olarak hakim olamadığımız karışım çaylardan uzak durun” diyor.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kış aylarında yapılan en büyük yanlışlardan biri su içmek için susamayı beklemek. Oysa hamilelikte her gün mutlaka 10-12 bardak su içilmesi son derece önemli. Hamilelikte yeterli su içilmesi bebeğin metabolizması için gerekli olduğu gibi, anne açısından da sağlığa faydalarının yanı sıra; kabızlığı, ödemi ve yorgunluk hissini azaltıyor, vücut ısısını korumaya yardımcı oluyor.

ÇOK KALIN GİYİNMEYİN

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Çok kalın giyinmeyin. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren giysilerden kaçının. Yünlü, pamuklu, havalanabilir ve yumuşak giysiler tercih edin. Ayaklarınızı sıcak tutmak için pamuklu veya yünlü çorap giyin.

CİLDİNİZİ SOĞUK HAVADAN KORUYUN

Soğuk hava cildi hem inceltiyor hem de dış etkenlere karşı güçsüz hale getiriyor. Yüz ve eller başta olmak üzere cildin kuruyup çatlaması enfeksiyon riskini artırıyor. Bu nedenle el ve yüz yıkamada soğuk su yerine ılık su tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol su için. Nemlendirici kremlerin paraben, fitalat, toluen gibi zararlı maddeler içermemesine dikkat edin.

SOSYAL AKTİVİTEDE BULUNUN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk “Kış aylarında depresyon daha sık görülüyor. Hamilelikte salgılanan hormonlar ve yaşanan fiziksel değişimler de psikolojinizi biraz olumsuz etkileyebileceğinden; kendinizi eve kapatmanız depresif günler geçirmenize neden olabilir. Bunun yerine temiz havada yürüyüş, seyahat, aile ve arkadaş ziyaretleri ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca soğuk havayla birlikte tembelleşen vücudunuzu; meditasyon, pilates ve açık havada yürüyüş yaparak aktif hale getirebilirsiniz” diyor.

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kış çayı hamile sağlık

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