Kışın vazgeçilmez tatlısı: Çam kozalağı reçeli

Alparslan ÇINAR- Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hasadı yapılan sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için reçel, turşu ya da salamura yapılıyor. Ürünlerden en ilgi çekeni ise çam kozalağı reçeli oldu.

Kumluca'da yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç, kazanlarda kaynatılarak reçel, yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor. Domates, biber gibi sebzeler de ipe asılarak ya da tarhana içerisine karıştırılarak kışa saklanıyor. İmece usulü yapılan kış hazırlığında iş bölümünün büyük kısmını ise kadınlar üstleniyor.

HAZIR GIDALARA SAVAŞ AÇILDI

Kumluca Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, yöresel ürünlerin satışı ve ilçe halkının ekonomisine katkı için geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek hem yöresel ürünleri tanıttı, hem de tanıtım ve yeni pazarlar için ilgili bakanlıklarla görüştü. Tanıtıma ve ilçe halkının ekonomisine katkı sağlanması konusunda söz aldıklarını belirten Uğurel, “Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. Biz de bunun için gittik ve çok olumlu geçti görüşmemiz. Sözü aldık. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık" diye konuştu.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ

İlçede en çok tüketilen reçellerin başında karpuz ve çam kozalağı reçelleri geliyor. İlçeye özgü andız çamından toplanan kozalak ve yetiştirdikleri karpuzları kazanlarda kaynatarak kavanozlara dolduran ilçe halkı, kozalak reçelinin kışın hastalıklara şifa olduğuna inanıyor. Nurcihan Uğurel, kozalak reçelinin tatlıdan ziyade ilçede ilaç niyetine tüketildiğini ifade ederek, “Kışın bizim antibiyotiğimiz, ilacımız bu reçeldir. Karaciğer yaralarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Gribe karşı bir koruyucu etki veriyor" dedi.