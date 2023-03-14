Kışın yağmayan kar şimdi beyaz örtü oluşturacak! Uzman isimden 'kocakarı soğukları' açıklaması: Berd-el Acuz başladı! Meteoroloji 18 il için sarı ve turuncu uyarı yayımladı

Kar yağışları 'kocakarı soğukları', diğer adıyla 'Berd-el Acuz' ile geri dönüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu olayın her yıl yaşandığı tarih aralığına dikkat çekerek kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı. Buna göre Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken yurdun farklı bölgelerinde ise kar, örtü oluşturacak düzeyde yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında ise deprem bölgesinde yer alan kimi illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bilgisi yer aldı.

"KIŞTAN KALAN SOĞUKLAR"

Dr. Bozyurt, YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Kocakarı soğukları karla geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu kez kocakarı soğuklarıyla geliyor. Her sene 11-18 Mart sürecinde kıştan kalan soğuklar olur. Bu soğuklara halk arasında 'kocakarı soğukları' deniyor. Asıl adı ise Berd-el Acuz, yani 'son soğuklar'."

MARMARA'DA YÜKSEK KESİMLERİ İŞARET ETTİ

Soğuk ve yağışlı hava kütlesinin pazartesiden itibaren Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Bozyurt şöyle devam etti:

"Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pek çok merkezimizde kar yağışını bekliyoruz. İç Anadolu ve kuzey ve iç Ege'de göller bölgesinde kar yağışı olacak fakat çok fazla örtü yapmayacak düzeyde olacak. Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinin özellikle yükseklerinde, Erzurum, Kars, Ardahan'da örtü yapacak düzeyde kar yağacak. Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz."

METEOROLOJİ: ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ile İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM öte yandan Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.