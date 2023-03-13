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  4. İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla! Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyordu

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla! Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyordu

13.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehdidi baş gösterirken çeşitli bölgelerden gelen fotoğraflar da kuraklığın boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Özellikle oldukça fazla yağış alan bir yer olarak bilinen Muğla da Ege'nin en kurak illeri arasında ilk sıraya geldi. Son yılların en kurak kış aylarını yaşayan kentte, aynı yerde bir yıl önce ve bir yıl sonra çekilen fotoğraf karesi şoke etti.

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla! Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyordu

Bu sene yurt genelinde yağışların yeterli seviyede olmaması kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalınmasına yol açtı. Farklı bölgelerden de kuraklığın boyutunu gösteren görüntüler geliyor. Dünyanın çıkılan değil inilen tek yaylası olma özelliğini taşıyan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylasında bir yıl önce çekilen ve tamamen su ile kaplı Karabağlar Yaylası, bir yıl sonra aynı noktadan çekilen fotoğraf karesi arasında yüzde yüz değişim yaşanıyor.

BÖLGEDE, EN KURAK İLLER ARASINDA İLK SIRADA

Rize’den sonra en fazla yağış alması ile bilinen Muğla, Ege Bölgesinde en kurak iller arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 10 Mart’ta kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, 13 Mart’ta içinde yüzlerce su kuyusunu barındıran Karabağlar Yaylası, bu yıl su kuyularında büyük düşüş yaşanıyor.

Geçen yıl tamamen su ile kaplı olan Karabağlar Yaylasında bu araziler erken sürüldü. Büyük oranda tütün üreticilerinin yer aldığı Karabağlar Yaylasının iç kesimlerinde ise yayla sakinlerinin kışlık üretimleri için sebze ekim çalışmalarına başladıkları görüldü. (İHA)

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Muğla kuraklık

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