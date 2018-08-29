Kısırlığın önemli nedenlerinden biri Gluten

Yapılan araştırmalara göre kısırlığın en önemli nedenlerinden biri Gluten İntoleransı. Nedir bu Gluten İntoreansı? Gluten, buğday, kavuzlu buğday, çavdar, yulaf, arpa, orman tahılı, kamut, ham kavuzlu tahıl ve bulgur gibi “pişirilebilir” tahıl ürünlerinde bulunan bir protein formudur. Çölyak hastalığı olarak da bilinen glutenin toleransı, gluten bileşeni gliadine olan intoleranstır.

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş kısırlığın gluten ile ilişkisi üzerine; “Her yıl yüzlerce çocuk isteyen aile kontrollerin normal çıktığı halde çocuk sahibi olamadığı için bitkisel çözüm için bize geliyor. Bu hastalara hiçbir bitkisel ilaç vermiyorum sadece beslenmelerini düzenleyip, glutensiz beslenmeye geçmelerini sağlıyorum. Çünkü kısırlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi gluten intoleransıdır” diyor.

Konuya Mutluluk Kürleri kitabında yer veren Dr. Ümit Aktaş, “Son yıllarda kısırlıktan yakınan birçok genç çift olduğunu görüyoruz. Gencecik insanlar “Bizim çocuğumuz olmuyor” diyerek ağır hormon tedavileri alıyorlar. Ve sanki bu durum kaderleriymiş gibi kabulleniyor. Oysa neden belli…Üst üste düşük yapan kadınlarda ilk yapılması gereken glutenin kesilmesidir. Diğer tedaviler denenmeden ilk denenmesi gereken şey budur. Tabii ki tüm kısırlıklar glutenden kaynaklanmaz, ama nedeni açıklanamayan kısırlık ve düşüklerin pek çoğunun ardında bağışıklık sistemini aktive eden gluten ve gluten hassasiyeti vardır.