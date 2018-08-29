KADIN

Kısırlığın önemli nedenlerinden biri Gluten

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KISIRLIK HABERLERİ  | 29.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Son yıllarda çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısında ciddi bir artış izleniyor. Bunların nedenleri arasında modern buğday olarak bilinen Gluten en önemlisi olarak görülüyor. Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş kısırlığın gluten ile ilişkisi üzerine açıklamalarda bulundu.

Kısırlığın önemli nedenlerinden biri Gluten

Yapılan araştırmalara göre kısırlığın en önemli nedenlerinden biri Gluten İntoleransı. Nedir bu Gluten İntoreansı? Gluten, buğday, kavuzlu buğday, çavdar, yulaf, arpa, orman tahılı, kamut, ham kavuzlu tahıl ve bulgur gibi “pişirilebilir” tahıl ürünlerinde bulunan bir protein formudur. Çölyak hastalığı olarak da bilinen glutenin toleransı, gluten bileşeni gliadine olan intoleranstır.

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş kısırlığın gluten ile ilişkisi üzerine; “Her yıl yüzlerce çocuk isteyen aile kontrollerin normal çıktığı halde çocuk sahibi olamadığı için bitkisel çözüm için bize geliyor. Bu hastalara hiçbir bitkisel ilaç vermiyorum sadece beslenmelerini düzenleyip, glutensiz beslenmeye geçmelerini sağlıyorum. Çünkü kısırlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi gluten intoleransıdır” diyor.

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Konuya Mutluluk Kürleri kitabında yer veren Dr. Ümit Aktaş, “Son yıllarda kısırlıktan yakınan birçok genç çift olduğunu görüyoruz. Gencecik insanlar “Bizim çocuğumuz olmuyor” diyerek ağır hormon tedavileri alıyorlar. Ve sanki bu durum kaderleriymiş gibi kabulleniyor. Oysa neden belli…Üst üste düşük yapan kadınlarda ilk yapılması gereken glutenin kesilmesidir. Diğer tedaviler denenmeden ilk denenmesi gereken şey budur. Tabii ki tüm kısırlıklar glutenden kaynaklanmaz, ama nedeni açıklanamayan kısırlık ve düşüklerin pek çoğunun ardında bağışıklık sistemini aktive eden gluten ve gluten hassasiyeti vardır.

Modern buğdaydaki gluten vücut tarafından sindirilemez ve vücut tarafından bir düşman gibi algılanarak bağışıklık sistemini aktive eder. Bu da hamile kalmayı zorlaştırır, düşükle sonuçlanan gebeliklere neden olur. Burada hemen bir parantez açalım: Polikistik Over Sendromu olan kadınlarda hamile kalmakta zorlanırlar, son yıllarda iyice artan bu hormonal sorunun ardında insülin direnci yatar. Bu hastalarda tüm karbonhidratlar, tatlılar kesilerek insülin direnci kırılmalı.”

  • Hamile kalmak istiyorsanız doğal beslenmeye özen gösterin.

  • Çevresel toksinlere maruziyetinizi azaltmaya çabalayın.

  • D vitamini eksikliğinin hamile kalmayı zorlaştırdığını biliyor muydunuz?D vitamini değerlerinizi ölçtürün

  • Ciğer, serbest gezen tavuk gibi D vitamini zengini beslenin.

  • Çinko eksikliği de hamile kalmayı zorlaştırır – kırmızı et ve ay çekirdeği tüketin.
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Anahtar Kelimeler:
kısırlık gluten

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