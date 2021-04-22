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Kısıtlama öncesi sokaklar doldu taştı!

22.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sokakları dolduran vatandaşlar, görenleri endişelendirdi. Polis ekiplerinin devriye gezdiği kentte, araçlardan anonslar yapılarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Kısıtlama öncesi sokaklar doldu taştı!

Sağlık Bakanlığı’nın 10- 16 Nisan tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, 100 bin kişide 605,85 vaka oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için cadde ve sokaklara çıkınca yoğunluk oluştu. Kentin trafiğe kapalı ve iş yerlerinin çoğunlukla iş yerlerinin bulunduğu İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde maske takıldığı, ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde yaya devriyenin yanı sıra araçlardan anonslarla uyarılarda bulunarak, “Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz” dedi.

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HES HARTİASI DA KIRMIZI

100 bin nüfusta 600 vaka sayısını aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir’de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen ‘mavi’ renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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İHA

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sokağa çıkma yasağı Eskişehir

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