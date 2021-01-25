Kısıtlama saatinde ruhsatsız işletilen 2 gazino mühürlendi

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasında ruhsatsız işletilen ve daha öncede mühürlenen iki eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerleri tekrar mühürlenirken, 41 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, saat 22.45’te Horozluhan Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında sokağa çıkma yasağına rağmen şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen eğlence mekanının sokağa çıkma yasağına rağmen faaliyette olduğu belirlendi. İş yerindeki kontrollerde, alkol sunumu yapıldığı, müzik yayını olduğu ve sigara tüketildiği belirlendi. Eğlence mekanında bulunan 21 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. İş yerinde izin belgesiz çalışan 4 kişiye ve sigara yasağına uymamaktan iş yerine tutanak tanzim edildi. Ruhsatsız olan eğlence mekanı Selçuklu zabıtası tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşyeri sorumlusu Ali Ö.’da mühür fekkinden işlem yapılmak üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.