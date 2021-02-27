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Kısıtlamada alkol alan 13 kişilik gruba ceza yağdı

27.02.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada alkol alan 13 kişilik gruba ceza yağdı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal edip alkol alan 13 kişiye 22 bin 802 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Gökçebey ilçesi Bodaç ve Çukur Köyünde 13 kişinin bulunduğu gruba pandemi kurallarına uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal edip alkol alan 13 kişiye 22 bin 802 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Gökçebey ilçesi Bodaç ve Çukur Köyünde 13 kişinin bulunduğu gruba pandemi kurallarına uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ceza kesildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında L.A.A. (28), N.A. (28), M.C. (52), F.K. (35), S.I. (46), N.T. (30), S.K. (32) , İ.A. (33), İ.E. (19), R.K. (21), Ö.K. (17), B.P. (19) ve T.B. (21) isimli 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başı 427 TL olmak üzere toplamda 5 bin 551 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 427 TL’den 5 bin 551 TL ve maske kuralını ihlal etmekten kişi başı 900 TL’den toplamda 11 bin 700 TL’den toplamda 22 bin 802 TL idarî para cezası kesildi.

Kısıtlamada alkol alan 13 kişilik gruba ceza yağdı

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