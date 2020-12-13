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Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar!

13.12.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar!

Maltepe'deki denetim noktasında içinde 5 kişinin olduğu taksiden şüphelenen polis, takside yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan 5 kişiye ayrıca herhangi bir izin belgesi gösteremedikleri için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Zanlılar gözaltına alınıp polis arabasına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına küfür ve tehditler savurdular.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor. Maltepe'de gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri ve içinde 5 kişinin olduğu takside yaptıkları aramada uyuşturucu madde buldu.

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Takside bulunan uyuşturucuya el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin yapılması için polis merkezine götürülen şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkabilmek için gerekli olan izin belgeleri olmadığı için kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Taksi ise yapılan işlemlerin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

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Uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar gözaltına alınıp polis arabasına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına küfür ve tehdit ettiler.

DHA

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