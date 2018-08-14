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Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir dükkandaki güvenlik kameraları kıskanç bir sevgilinin anlık sinirini yakaladı.

Tezgahın önünde kız arkadaşıyla birlikte telefonlara bakan bir adam, arkadaki bir başka gencin kız arkadaşının kalçalarına odaklandığını fark etti.

Anlık bir sinirle gözü dönen adam, diğer adamın üzerine yürüdü. Bu sırada genç kızın kalçalarına bakan adamın umarsızca gülümsediği görüldü.

Bunun üzerine kontrolünü kaybeden adam diğer adamı yumrukladı ve mağazanın dışına attı.

Bu sırada genç kızın 'ne yapıyorsun' dediği duyulurken, erkek arkadaşına yumrukladığı adamdan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yumruk kıskanç sevgili kalça

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
taş gibi kalçasını ortaya çıkarsın, sonrada way efendim niye baktın ulan boynuzlu madem öle sokağa çıkarma
@enimon_kanki taş gibi olan kalbini ve beynini gondiklesinler senin!
@enimon_kanki senin bacınında kafası kapalıdır ama içerde neler vardır .gizli gizli neler yapıyodur sen düşün eline veriyolardır
kalcasini merak ettim şimdi neden gostermediniz
hak etmiş sapık
iyi yapmış az bile yapmış ama kalçayıda merak ettim doğrusu
Tek tokat. En sevdiğim
Maden rahatsızlık duyuyorsun, sevgilini öyle giydirmeyeceksin. Zaten hatunun bunu bilinçli yaptığı, durumu umursamadığından belli.
kadının yerine olsam hemen ayrılırım...
kadınların kendini teşhir etmesi demek başka gözlerin kendisine bakmasından zevk aldığını gösteriyor.şuur altında bu yatıyor. ben şahsen bayan olsam kendimi başka gözlere servis etmezdim.
Memleket yangın yeri, mynetin yaptığı habere bak. Yumruklara gelsin mynet!
Sonrası korkunç! Linç ettiler, adamın üzerine akın eden tüm ülke bir parçalarına ayırıp sonra da Mynet'e haber diye yolladılar.! Yuh ulan size yuh. Haber yapıyorsunuz öyle mi? Maşallah... Haber niteliği taşımayan bomboş bir şeyi haber adı altında taşıyan Mynet YUH!
kız zaten baksın diye öyle giyinmiş adam da hakkını kullanmış
Ben ayda minimum 2 kere yapiyorum hiç haberlere falan çıkmıyoruz ama
O YUMRUĞU KADINA ATACAKSIN. ÖYLE GİYİNİRSEN OLACAĞINO
işte adalet bu. bence daha fazla hakediyordu. ha birde bayanda heketmişti akılı bir tokat.
çok korkunç olan kısmı nerde.
Kesin Domuz eti yemiyordur yada vejetaryen
iyi vurdu la :))
Gözünüze hakim olun! ben olsam 1 taneyle bırakmazdım!
yılın habercilik başarısı
kalçalara bakan eleman çok haketmiş mi orası tartışılır ama abla dan fırça yiyince abi bir anda küçük masum bir çocuğa dönüştü :)
korkunç, ulan bir sol korse çakıyor adam.
satıcı çok rahat o dikkatımı çekti benim.
kadınlar işte bide adamı özür dilesin diye haklıyken haksız duruma düşürecek
karınında hoşuna gidiyorr bakkmasıı anlaşılan. bence oo karıyı terket dostum sen
Merkez bankası dolara müdahele ediyor diye paylaşılabilir
gerisi fena bumu türkiyede olsa bu iş bununla kalmaz bi tokat vari bişey atmış adam kesin hastanelik olurdu
@lidercem kadınların öyle giyinmesi noırmalde kavga edip hastanelik etmek normal degil aslında insan biraz edep olacak çırılcıplak geziyor millet türk milleti bu degil
@kuzey_3412 adamın bakışlarını görmedin heralde resmen gözü dikmiş sen olsan bırakırmıydın baksın diye
başlığa bak haber içeriğine bak
Ellerine sağlık valla adam dediğin böyle olur. birde kadın tacize uğrarken tv seyreder gibi bakanlar var
Aslanın koçu olay bu.
İyi yapmış
korkunç olan bişey yok rahat olun herşey serbest free takılın üzmeyin tatlı canınızı eğlenin şu kısa ömrünüzde
yarısı boşa gitmiş. yoksa camdan fırlardı eleman.
yumrukla beraber herifin takke teyyare olmuş zar.
Amerika da bu kural iyi çalışıyor. Böyle durumlarda suç üstü yakaladın mı birini , oracıkta bas yumruğu , uyarıya bile gerek yok şayet karşındaki yetişkin ise aciz değil ise. Adam yediği haltı biliyor, ağzını açamıyor bile , haklı adamda ziyadesi ile orantısız güçlü o da gücüne göre adamı hastanelik etmiyor. Hak eden naibini alıp hayat devam ediyor. :)
Çok korkunç olan nedir başkan
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