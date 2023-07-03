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Kıskançlık dehşeti! 2 çocuğunun gözü önünde sevgilisini katletti

03.07.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli T.E. polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı. Cinayete sebep olan tartışmanın nedeninin ise kıskançlık olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kıskançlık dehşeti! 2 çocuğunun gözü önünde sevgilisini katletti

Dehşete düşüren olay, Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı. Gökgöz, T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı.

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Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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KAÇMAK ÜZEREYKEN OTOGARDA YAKALANDI

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.’yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.’nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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cinayet İstanbul kıskançlık

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