HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kıskançlık dehşeti! Aldatıldığını düşündü, 9 yerinden bıçakladı

Kıskançlık dehşeti! Aldatıldığını düşündü, 9 yerinden bıçakladı

08.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde E.Ç. (23), kendisini aldattığını düşündüğü eşi S.Ç.'yi (20) 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. E.Ç. kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kıskançlık dehşeti! Aldatıldığını düşündü, 9 yerinden bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahalle’de meydana gelen olayda E.Ç. (23), kendisini aldattığını düşündüğü karısı S.Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Evin önünde yaşanan tartışmada öfkeli koca, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırgan koca ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mahmud için harekete geçildi! Savcılıktan yakalama kararı talebiSon dakika | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mahmud için harekete geçildi! Savcılıktan yakalama kararı talebi
'MİT' yalanıyla 17 yaşındaki kızı istismar ettiler! 'MİT' yalanıyla 17 yaşındaki kızı istismar ettiler!
Acı içinde kaldı! Bir anda karşısına çıkınca...Acı içinde kaldı! Bir anda karşısına çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Aldatma bıçaklı saldırı kıskançlık
En Çok Okunan Haberler
Hafta sonuna dikkat! Kar bekleniyor, hava buz gibi olacak: İzmir'deki görüntü gündem oldu

Hafta sonuna dikkat! Kar bekleniyor, hava buz gibi olacak: İzmir'deki görüntü gündem oldu

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

Kıskançlık dehşeti! Aldatıldığını düşündü, 9 yerinden bıçakladı

Kıskançlık dehşeti! Aldatıldığını düşündü, 9 yerinden bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.