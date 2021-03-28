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’Kıskançlık’ dehşeti, iş arkadaşını vahşice katletti

28.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de aynı evde yaşadığı arkadaşını vahşi şekilde öldüren ve kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlının, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmandan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, binaya girdiklerinde vahşice öldürülen 30 yaşındaki Kadir Şeker’in cansız bedeniyle karşılaştı.

’Kıskançlık’ dehşeti, iş arkadaşını vahşice katletti

Edirne’de aynı evde yaşadığı arkadaşını vahşi şekilde öldüren ve kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlının, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmandan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, binaya girdiklerinde vahşice öldürülen 30 yaşındaki Kadir Şeker’in cansız bedeniyle karşılaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle vahşice öldürüldüğü belirlenen inşaat işçisi Kadir Şeker’in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kısa sürede kıskıvrak yakalandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalarda cinayet şüphelisinin 43 yaşındaki Özgür Y. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları 2 saat 24 dakika süren çalışmanın ardından, cinayet şüphelisi Özgür Y.’yi Uzunköprü’nün Dereköy köyünde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

“Görüştüğüm kadını kıskandı, son kavgamız cinayete dönüştü”
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilen Özgür Y.’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Özgür Y.’nin ifadesinde, Uzunköprü ilçesinde yaşadığını zaman zaman ilçeye gitmediği günlerde iş arkadaşı olan Kadir Şeker ile aynı evde kaldıklarını, bir kadınla görüştüğünü bu kadın yüzünden öldürdüğü Kadir ile aralarında zaman zaman kıskançlık yaşadıklarını, en son tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve cinayet işlediğini öne sürdü.

“Adliyeye sevk edildi”
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

’Kıskançlık’ dehşeti, iş arkadaşını vahşice katletti

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