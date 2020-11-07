HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı

Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşanan hırsızlık olayında Ş.Ö.

Eskişehir’de yaşanan hırsızlık olayında Ş.Ö. isimli şahıs, alışveriş yapmak için gittiği iş yerinden şapka, kazak ve pantolon gibi toplam 850 lira değerindeki kıyafetleri çalarken mağaza çalışanı tarafından yakalandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesinde bulunan bir mağazada yaşandı. Alışveriş için mağazaya giren Ş.Ö., gözüne kestirdiği parfüm ve şapkayı pantolonunun ceplerine sakladı. Sweat tshirt, kazak ve pantolonu da üzerine giyerek kaçmaya kalkan şahıs, mağaza çalışan S.A. tarafından fark edildi. Hemen Ş.Ö.’nün üzerini arayan mağaza çalışanı, şahsın ceplerine sakladığı şapka ve parfümü gördü. Şahsın üzerindeki kıyafetlerin de mağazaya ait olduğunu anlayan çalışan durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından suçunu kabul eden Ş.Ö., 850 lira değerindeki zararı karşılayacağını beyan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyorDepremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Evi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlarEvi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Diğer Haberler
İzmir'deki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi
Türkiye'deki doğa harikasına yoğun ilgi
Yılmak Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacak
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Kurum duyurdu! Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.