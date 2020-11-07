Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı

Eskişehir’de yaşanan hırsızlık olayında Ş.Ö. isimli şahıs, alışveriş yapmak için gittiği iş yerinden şapka, kazak ve pantolon gibi toplam 850 lira değerindeki kıyafetleri çalarken mağaza çalışanı tarafından yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesinde bulunan bir mağazada yaşandı. Alışveriş için mağazaya giren Ş.Ö., gözüne kestirdiği parfüm ve şapkayı pantolonunun ceplerine sakladı. Sweat tshirt, kazak ve pantolonu da üzerine giyerek kaçmaya kalkan şahıs, mağaza çalışan S.A. tarafından fark edildi. Hemen Ş.Ö.’nün üzerini arayan mağaza çalışanı, şahsın ceplerine sakladığı şapka ve parfümü gördü. Şahsın üzerindeki kıyafetlerin de mağazaya ait olduğunu anlayan çalışan durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından suçunu kabul eden Ş.Ö., 850 lira değerindeki zararı karşılayacağını beyan etti.

