Havalar ısınmaya başlayınca kışlık kıyafetleri doğru şekilde saklamak önemli hale gelir. Mevsim geçişlerinde gardırobunuzu düzenlemek ve yer açmak rutin bir iştir. Bilhassa kalın montlar, kazaklar ve botlar gibi yer kaplayan kışlık eşyaların uygun şekilde saklanması dolabı rahatlatır ve giysilerin ömrünü uzatır. Kıyafetleri yanlış saklamak ise yıpranma, renk solması ya da kötü koku gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden saklama yöntemlerine dikkat etmek gerekir.

Kışlık giysiler nasıl saklanmalı? Kışlık giysi saklama yöntemleri

Kışlık giysi saklamada dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

1. Yıkayın ve temizleyin

Kışlık kıyafetlerinizi kaldırmadan önce yapmanız gereken en önemli adım iyice yıkayıp temizlemektir. Bu sayede saklarken güve veya başka zararlı canlılar giysilerinize zarar veremez. Giysilerinizi kokusuz ve hassas deterjanlarla yıkamaya özen gösterin. Bu hem haşerelerin dikkatini çekmemek için oldukça önemlidir.

2. Organizasyon için giysi çantaları edinin

Mont, kaban gibi büyük ve hacimli kışlık kıyafetleri saklamak için geniş alan sunan giysi çantaları oldukça faydalıdır. Bazı modellerin içerisinde fazladan düzen sağlamak için raflar bile bulunur. Giysileri koymak için şeffaf ve hava geçirmez plastik kutular da tercih edilebilir. Bu sayede etiket yapıştırarak içinde ne olduğunu kolayca görebilirsiniz.

3. Güve kovucu tabletler kullanın

Kışlık kıyafetlerinizi uzun süre saklayacağınız dolapta güve gibi zararlılara karşı önlem almak oldukça önemlidir. Güveler özellikle doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetlere gelir ve eşyalara büyük zarar verebilir. Bu nedenle saklama alanlarına güve kovucu tabletler yerleştirilmelidir.

4. Katlama becerinizi geliştirin

Kışlık giysiler genellikle kalın ve hacimlidir. Bu yüzden dolabınızda yeterli alan bulmak zor olabilir. Eğer gardırobunuzdaki boş alan kısıtlıysa yaratıcı çözümler üretmek işinizi kolaylaştıracaktır. Boş valizleri ve kullanmadığınız kutuları kışlıklarınız için değerlendirebilirsiniz. Bu sayede hem alan kazanır hem de eşyalarınız derli toplu durur.

5. Neyi nereye saklayacağınızı iyi planlayın

Kışlık giysiler arasında bilhassa büyük ve yer kaplayan montlar ve kalın kabanlar vardır. Bu tür eşyalar için vakumlu giysi poşetleri oldukça kullanışlı bir seçenektir. Bu poşetlerin askıya asılabilen modelleri de bulunur. Bunları uygun şeffaf poşetlerde asılarak saklanması çıkarma işleminde büyük kolaylık sağlar.

6. Paltolarınızı sağlam askılarda asarak saklayın

Kışlık montlar ve paltolar mümkünse askılara asılarak saklanmalıdır. Bununla beraber sağlam askılara asılması gerekir. İnce veya yetersiz askılar montların omuz kısımlarının şeklini bozabilir. Eğer dolabınızda yeterli yer yoksa montlarınızı tozdan ve kirden korumak için özel giysi poşetlerine koyabilirsiniz. Bu sayede hem temiz kalır hem de uzun süreli saklamada formu bozulmaz. En önemlisi de askıya asmak giysilerin hava almasını sağlar ve kırışmaları önler.

7. Kazakları asmak sakıncalıdır, dikkat edin

Kazakların askıya asılması kumaşın esnemesine ve şeklinin bozulmasına neden olur. Bu yüzden kazakları katlayarak saklamak en doğru yöntemdir. Kazakları katlarken mümkünse ağır eşyaların altında kalmayacak şekilde yerleştirin. Bu sayede kumaşların formu bozulmaz ve kırışıklık oluşmaz. Katlayarak saklama yöntemi kazakların ömrünü uzatır ve yeni sezonda ilk günkü gibi kullanmanıza yardımcı olur.

8. Kıyafetleri uygun koşullarda muhafaza edin

Kışlık kıyafetlerinizi saklayacağınız yerin hava koşulları oldukça önemlidir. Kıyafetlerin çok soğuk, rutubetli veya aşırı sıcak yerlerde saklanması kumaşına zarar verir. Bilhassa garaj, bodrum veya açık balkon gibi yerlerde saklanması kumaşların nemden dolayı olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Giysilerinizi saklayacağınız alanın serin, kuru ve havadar olmasına dikkat edin. Bu hassasiyet kıyafetlerin formunu korur ve kötü kokuların oluşmasını engeller.

9. Kışlık aksesuarlarınızı bir arada tutun

Şapkalar, eldivenler, atkılar ve şallar gibi küçük ama önemli kışlık aksesuarların bir arada ve düzenli tutulması için saklama kutuları veya sepetler kullanabilirsiniz. Bu sayede aksesuarlarınız kaybolmaz ve aradığınızda kolayca bulabilirsiniz. Eğer şifonyerinizde boş bir çekmece varsa aksesuarlarınızı orada saklamak da pratik bir çözüm olabilir. Küçük kutular veya bölmeli organizer kutuları bu parçaları düzenli tutmanıza yardımcı olur.