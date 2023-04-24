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Kısmetse Olur'da rejiden gelen ses her şeyi ele verdi! Cansel ve Oğulcan'ın kavgası kurgu çıktı

24.04.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rejiden gelen ses izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Programda Cansel ve Oğulcan'ın kavgası sırasında rejinin verdiği sufle, kurgu söylentilerini güçlendirdi.

Kısmetse Olur'da rejiden gelen ses her şeyi ele verdi! Cansel ve Oğulcan'ın kavgası kurgu çıktı

YouTube'da yayınlanan ve severek izlenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde sular hiç durulmuyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda evdeki dengeler sürekli değişiyor.

Programın geçtiğimiz günlerde yayımlanan 112. bölümünde kurgu iddialarını güçlendiren bir olay yaşandı. Cansel ve Sedat arasında çıkan tartışma Oğulcan'ı çileden çıkardı.

Kısmetse Olur 1

Reji, stüdyoyu terk etmek isteyen Oğulcan'ın peşinden giden Cansel'e sufle verdi ve bu ses izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Rejiden Cansel'e "Dur ve düşün biraz" denildiği duyuldu.

Kısmetse Olur 2

Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan detay kurgu ihtimallerini akıllara getirdi.

Eski yarışmacılardan bazıları daha önce programın kurgu olduğunu iddia etmiş, bazı yarışmacılar ise bu iddianın popüler olmak isteyenlerin yalanı olduğunu söylemişlerdi.

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