Kısmetse Olur'da rejiden gelen ses her şeyi ele verdi! Cansel ve Oğulcan'ın kavgası kurgu çıktı

YouTube'da yayınlanan ve severek izlenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde sular hiç durulmuyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda evdeki dengeler sürekli değişiyor.

Programın geçtiğimiz günlerde yayımlanan 112. bölümünde kurgu iddialarını güçlendiren bir olay yaşandı. Cansel ve Sedat arasında çıkan tartışma Oğulcan'ı çileden çıkardı.

Reji, stüdyoyu terk etmek isteyen Oğulcan'ın peşinden giden Cansel'e sufle verdi ve bu ses izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Rejiden Cansel'e "Dur ve düşün biraz" denildiği duyuldu.

Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan detay kurgu ihtimallerini akıllara getirdi.

Eski yarışmacılardan bazıları daha önce programın kurgu olduğunu iddia etmiş, bazı yarışmacılar ise bu iddianın popüler olmak isteyenlerin yalanı olduğunu söylemişlerdi.

