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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan TikTok canlı yayınında saldırıya uğradı! O anlar şoke etti

11.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan evli olan sosyal medya fenomeni Serbest Hoca ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Betkayan son olarak TikTok canlı yayınında saldırıya uğradı. Canlı yayındaki o dakikalar sosyal medyayı salladı.

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, son zamanlarda evli ve üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündem oluyor. Son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Betkayan, TikTok canlı yayını sırasında saldırıya uğradı.

Reşit Bozdağ bir yana, Kısmetse Olur Melis'in adı son günlerde Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile anıldı. Betkayan, Engin Polat'ın kendisine özel mesaj attığını öne sürdü.

Polat ve Betkayan arasındaki iddiaların ardından Dilan Polat sosyal medyadan adeta ateş püskürdü ve açıklamasında; "Sizin bahsettiğiniz gibi aldatma iddiaları olsa onun ülkeyi, hatta dünyayı terk etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İddiaların ardından sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya devam eden Betkayan, TikTok hesabından canlı yayın yaparken bir anda saldırıya uğradı.

kısmetse olur melis

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan ınstagram sayfasından açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Kısmetse Olur Melis açıklamasında; 'Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!' ifadelerini kullandı.

melis ınsta

Betkayan'dan henüz bu saldırıyı "azmettirdiğini" iddia ettiği kişiye dair bir açıklama gelmedi. Betkayan'ın canlı yayın sırasında darp edilmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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