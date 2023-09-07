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Kısmetse Olur Tuğçe Aleyna'nın eski hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı

07.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube'da yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümü kaos ve tartışmalarla geçen programdaki yarışmacıların eski halleri de çok konuşuluyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran yarışmacılardan biri olan Tuğçe Aleyna'nın eski halini görenler inanamadı.

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılardan biri olan Tuğçe Aleyna'nın eski hali sosyal medyayı salladı.

Dobra halleri ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan Tuğçe'nin yıllar önceki halini görenler inanamadı.

Tuğçe Aleyna 1

''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' sözleriyle dikkat çeken Tuğçe, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. 25 yaşındaki Tuğçe'nin yazılım bölümü mezunu olduğu biliniyor.

Tuğçe Aleyna 6

Aynı zamanda DJ performans sanatçısı olan Tuğçe'nin yıllar önceki bir karesi sosyal medyada gündem oldu. Tuğçe'nin o halini görenler; 'Tanıyamadım', 'Nasıl değişmiş', 'Bu Tuğçe mi?' gibi yorumlar yaptılar.

Tuğçe Aleyna 7

Tuğçe Aleyna; eski halinin yer aldığı bir yorumu kendi sosyal medyasında paylaşarak "15 yaşındaki bir çocuktan kadınsılık ve güzellik beklemek sapıklık" cevabını vermişti.

Tuğçe Aleyna eski hali

Tuğçe Aleyna 2

Tuğçe Aleyna 3

Tuğçe Aleyna 4

Tuğçe Aleyna 5

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