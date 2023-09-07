Kısmetse Olur Tuğçe Aleyna'nın eski hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılardan biri olan Tuğçe Aleyna'nın eski hali sosyal medyayı salladı.

Dobra halleri ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan Tuğçe'nin yıllar önceki halini görenler inanamadı.

''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' sözleriyle dikkat çeken Tuğçe, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. 25 yaşındaki Tuğçe'nin yazılım bölümü mezunu olduğu biliniyor.

Aynı zamanda DJ performans sanatçısı olan Tuğçe'nin yıllar önceki bir karesi sosyal medyada gündem oldu. Tuğçe'nin o halini görenler; 'Tanıyamadım', 'Nasıl değişmiş', 'Bu Tuğçe mi?' gibi yorumlar yaptılar.

Tuğçe Aleyna; eski halinin yer aldığı bir yorumu kendi sosyal medyasında paylaşarak "15 yaşındaki bir çocuktan kadınsılık ve güzellik beklemek sapıklık" cevabını vermişti.



