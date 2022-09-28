HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kısmı seferberlikten sonra kaçış büyüyor! Tek koltuk için 500 bin dolar...

Kısmı seferberlikten sonra kaçış büyüyor! Tek koltuk için 500 bin dolar...

28.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna ile savaşı devam ederken, geçen hafta kısmi seferberlik ilan etmesi Rus halkında büyük bir endişe ve panik yaratmıştı. Kararın ardından, birçok şehirde eylemler düzenlenmiş, protestocular ile polisler arasında arbede yaşanmıştı. Olayların ardından savaşa dahil olmak istemeyen birçok erkek vatandaşın, yüksek meblağlar ödeyerek ülkeyi terk etmeye çalıştıkları bildirildi.

Kısmı seferberlikten sonra kaçış büyüyor! Tek koltuk için 500 bin dolar...

Askerlik yaşı gelen ve savaşa dahil olmak istemeyen çok sayıda Rus erkeğin hem karadan hem de havadan ülkeden kaçmaya çalıştıkları bildirilirken, özellikle Rus vatandaşlarından vize istemeyen Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelere ulaşabilmek için hem hava hem kara yollarından ülke sınırlarına hücum ettikleri aktarıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

AA-20220927-29000954-29000950-GURCISTAN_ULKEYE_GIRIS_YAPAN_RUSYA_VATANDASLARIN_SAYISI_YAKLASIK_YUZDE_45_ARTTI

Rus vatandaşlarının birçoğunun, savaş sebebiyle sayıları azalan uçuşlara fahiş fiyatlar ödeyerek ülkeyi terk ettikleri iddia edildi. Fakat uçak biletlerinin tükenmesi ve Rus yetkililerin sınırlarda kontrolleri sıkılaştırması, ülkede kalan Rus erkeklerini maddi anlamda zora soktu.

PARAYI GÖZDEN ÇIKARDILAR

AA-20220927-29000954-29000953-GURCISTAN_ULKEYE_GIRIS_YAPAN_RUSYA_VATANDASLARIN_SAYISI_YAKLASIK_YUZDE_45_ARTTI

İngiliz The Guardian gazetesi, bazı varlıklı Rus vatandaşlarının özel jetler kiralayarak en çok tercih edilen ülkeler olan Türkiye’ye, Ermenistan’a ve Azerbaycan’a kaçtıklarını aktardı. Gazeteye konuşan yetkililer, Rus vatandaşlarının askere gitmemek için 27 bin doları (yaklaşık 498 bin TL) gözden çıkardığını söyledi.

SON BİLET 11 BİN DOLAR

Rusya'dan Antalya'ya son bilet tam 11 bin dolara satıldı. Büyük talep gören özel jet kiralama şirketleri ise, jetlerde tek bir koltuğun fiyatının 21.500 dolar ile 27 bin dolar arasında olduğunu belirttiler.

''TAM BİR ÇILGINLIK''

AA-20220927-29000954-29000937-GURCISTAN_ULKEYE_GIRIS_YAPAN_RUSYA_VATANDASLARIN_SAYISI_YAKLASIK_YUZDE_45_ARTTI

Jet kiralama şirketi Your Charter’ın direktörü Yevgeny Bikov yaptığı açıklamada, normalde günde 50 talep alırken şimdi bir günde 5 bin kişiden talep geldiğini söyledi. Bikov, şu an yaşanan durumu ''Tam bir çılgınlık'' olarak nitelendirdi.

TALEP 50 KAT ARTTI

AA-20220927-29000954-29000935-GURCISTAN_ULKEYE_GIRIS_YAPAN_RUSYA_VATANDASLARIN_SAYISI_YAKLASIK_YUZDE_45_ARTTI

Havacılık şirketi FlightWay’in CEO’su Eduard Simonov da, İngiliz medyasına uçuşlara talebin 50 kat arttığını söyledi. Simonov, “Bütün Avrupalı özel jet şirketleri ülkeden çıktığı için talep arttı ve 6 ay öncesine göre fiyatlar da tavan yaptı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyorlar! Gözler kritik NATO görüşmesine çevrildi: 'Her şey iyi gidiyor'Türkiye'ye geliyorlar! Gözler kritik NATO görüşmesine çevrildi: 'Her şey iyi gidiyor'
Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...
Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlarHain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar
Anahtar Kelimeler:
Rusya seferberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.