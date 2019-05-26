Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi

Yaşama olan bağlılığı ve azmiyle mücadeleye başlayan Taş, yeniden ameliyat masasına yattı, kemoterapi tedavisi görüp bir kez daha sağlığına kavuştu.

Bu süreçte yaşadıklarını esprili bir dille anlattığı "125 gram bir memenin trajikomik hikayesi" isimli kitabını çıkaran Taş, kitabı hastanelerin kemoterapi servislerinde meme kanseri tedavisi gören kadınlara ücretsiz olarak dağıttı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Taş, 14 yıl önce evde yaptığı muayene sırasında göğsünde bir sertlik hissetti. Başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan kadın, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi tedavisi gördü.

Hastalığın teşhis edildiği günlerde ikinci kitabını yazmaya karar veren Taş, "250 gramlık hikayeler" adını verdiği kitabında da verdiği mücadeleyi anlattı.

- "Hayata bir şekilde hep bağlı kaldım"

Azime Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı korkuya rağmen hiçbir zaman hayata küsmediğini, hep mücadele ettiğini söyledi.

Meme kanseri teşhisi konulduğu gün "Ben bu hastalığı yeneceğim" diyerek kendine söz verdiğini belirten Taş, "Hayata bir şekilde hep bağlı kaldım. Ben insanlara faydalı oldum mu yaşadığımı hissediyorum. Derneklerde ve kurumlarda aktif görev alıyorum, Türk Halk Müziği korosunda yer aldım. Çok inançlı bir insanım, tamamen tevekkül ediyorum. Elimden geleni yapıyorum, tedavi oluyorum, yaşama sevincimi kaybetmemeye çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum." dedi.

Rahim kanseri olduğunu öğrendiğinde de hiç üzülmediğini anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Rahim kanseri teşhisi konduğunda doktorlar umutsuz konuşmasına rağmen inat ettim, direndim ve ameliyat oldum. Doktorum bile 'benim tedavimle olacak bir şey değil, sen ne yaptın da iyileştin sen bizim gözümüzde ölecek bir hastaydın' dedi. Yaşama sevinci çok önemli, bunu kendiniz istemeniz gerekiyor."