Kitap arasında kuruttuğu yapraklar sanatçı yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - İzmir'de yaşayan Ömür Köroğlu, okuduğu kitapların arasında kuruttuğu yapraklardan ve bitkilerden oluşan arşivini "yaprak sanatı" ile gelecek nesillere aktarıyor.

Bir çocuk annesi 43 yaşındaki Ömür Köroğlu, edebiyat öğretmeni babasının teşvikiyle küçük yaşlarda kitap okumaya başladı. Bu sırada doğadan topladığı bitkileri ve yaprakları da okuduğu kitapların arasına yerleştirip kurutmaya başlayan Köroğlu, bu sayede önemli bir koleksiyona sahip oldu.

Köroğlu, bitki ve yaprak koleksiyonunu insanlarla paylaşmak için 23 yıl önce yaprak sanatına başladı. Yaprak ve bitkileri kuruttuktan sonra böceklenmemesi için ilaçlayan Köroğlu, onları bir araya getirerek yaptığı tebrik kartlarını, davetiyeleri, illüstrasyon motifleri, hayvan portreleri ve doğa tablolarını insanların beğenisine sunuyor.

- "Ülkemiz çok güzel floraya sahip"

Eskişehir'deki bir el sanatları sergisine katılan Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana kuruttuğu bitki ve yapraklardan önemli bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi.