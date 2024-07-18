Kitap kurtları buraya! İlber Ortaylı'nın Prime Day kitap önerileri burada

Kitap alışverişini daha keyifli hale getiren Prime Day, tüm hızıyla devam ediyor. 22 Temmuz'a kadar sürecek büyük alışveriş etkinliği kapsamında binlerce kitap da indirime girdi. Kitapseverlerin unutulmadığı bu özel haftaya özel İlber Ortaylı'nın Prime Day için seçtiği kitaplardan bazılarını sizin için içeriğimize taşıdık. Kaçırılmayacak indirimlerle siz de kütüphanenizi zenginleştirebilir ve okuma keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

1. Gezgingöz - Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi |Serhan Güngör

İlber Ortaylı'nın "Bu kitap, kutlanacak ve teşvik edilmesi gerekecek bir çalışmadır." diye bahsettiği Serhan Güngör'ün Gezgingöz - Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi kitabı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir rehber. Güngör, gittiği ülkelerin dört bir yanından Türkiye tarihi ve Anadolu kültürüne dair izleri detaylı bir şekilde tanıtırken aynı zamanda bunların arkasındaki hikayeleri de okuyucularıyla paylaşıyor. Kitap, antik şehirlerden Osmanlı mirasına kadar uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin tarihi zenginliklerini gözler önüne seriyor. Prime Day fırsatlarıyla bu kitabı kütüphanenize ekleyerek Türkiye'nin sınır ötesi mirasını keşfetme fırsatını kaçırmayın.

2. Kara Keşiş | Anton Pavloviç Çehov

Anton Pavloviç Çehov'un kısa ama etkileyici öyküsü Kara Keşiş, insan psikolojisini derinlemesine inceleyen bir başyapıt. Hikayenin baş kahramanı Andrey Kovrin, Tanrı'nın seçilmiş kullarından biri olduğuna inanan bir bilim adamıdır. Çehov, bu öyküsünde delilik ve deha arasındaki ince çizgiyi, insanın içsel çatışmalarını ve ruhsal huzursuzluklarını ustalıkla işler. Prime Day indirimleriyle bu kitabı edinerek Çehov'un derin ve düşündürücü dünyasında kaybolabilirsiniz.

3. Tiamat | İhsan Oktay Anar

İhsan Oktay Anar'ın fantastik edebiyatın en ilginç örneklerinden biri olan Tiamat, okuyucuları Osmanlı İmparatorluğu'nun gizemli ve mistik dünyasına götürüyor. Tahtelbahir adlı bir denizaltıda geçen hikaye tarihe fantastik bir kapı aralıyor. Anar’ın büyülü dili ve zengin hayal gücünü her sayfada hissedeceğiniz Tiamat eserini büyük indirimlerle ulaşabilirsiniz.

4. Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın | Umberto Eco ve JeanClaude Carriere

Umberto Eco ve Jean-Claude Carrière'in Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın adlı eseri, iki büyük entelektüelin kitaplar, okuma alışkanlıkları ve kültürel miras gibi kitabın beş bin yıllık tarihi üzerine yaptığı sohbet tadındaki yolculuğu konu anlıyor. Kitap, fiziksel kitapların dijital çağda bile nasıl varlığını sürdürdüğünü ve sürdüreceğini tartışıyor. Prime Day indiriminde Eco ve Carrière'in engin bilgi birikiminden faydalanmayı unutmayın!

5. Osmanlı İmparatorluğu 2 | Halil İnalcık

Çalışmalarıyla hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tarihçilere rehber olmaya devam eden Halil İnalcık'ın Osmanlı İmparatorluğu 2 eseri, Osmanlı tarihini derinlemesine inceleyen bir başyapıt. Bu set "Fetih ve Teşkilat" ile "Devlet ve İdare" kitaplarını içeriyor. İnalcık’ın geniş tarihsel bilgi birikimi ve titiz araştırmaları ile Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve ekonomik yapısını ayrıntılı bir şekilde ele alan Osmanlı İmparatorluğu 2 seti, özellikle de tarih meraklılarının Prime Day fırsatlarıyla kütüphanesine mutlaka eklemesi gereken bir eser!

6. Paris ve Londra'da Beş Parasız | George Orwell

Kölelik, işsizlik, evsizlik ve açlık temalarının işleyen George Orwell'in otobiyografik eseri Paris ve Londra'da Beş Parasız, yazarın bu iki şehirde yoksulluk içinde geçen günlerini anlatıyor. Orwell, hem Paris hem de Londra'nın arka sokaklarında hayatta kalma mücadelesini sürdürürken toplumun en alt tabakasında yer alan insanların hayatlarını gözler önüne seriyor. Kitabı bizzat kendi gözünden gördüğümüz Orwell, bu mücadele dolu yaşamı okurlara çarpıcı bir dille aktarıyor.

7. Değirmen: Bütün Eserleri 7 | Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin'in mizahi ve eleştirel bakış açısını yansıtan Değirmen adlı eseri, kaymakam Halil Hilmi Efendi'nin bir deprem sonrası yaşananları abartarak merkeze bildirmesiyle başlayan olayları anlatıyor. Halil Hilmi Efendi'nin yanlış anlaşılmalar ve abartılarla dolu telgrafıyla gelişen olaylar silsilesi, Güntekin'in akıcı anlatımı ve karakter derinliğiyle birleşiyor. Siz de Türk edebiyatındaki klasikleri okumayı seviyorsanız Prime Day fırsatları arasında yer alan Değirmen kitabını kaçırmayın!

8. Üç Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski | Stefan Zweig

Stefan Zweig'ın Üç Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski adlı eseri, edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından üçüne dair derinlemesine ve samimi portreler sunuyor. Zweig, Balzac, Dickens ve Dostoyevski'yi bireyin hayata tutunma çabası ve direnç sınırları üzerinden titizlikle inceliyor. Kitabında her bir yazarın eserlerindeki evren modellerini serimlediği derinlemesine bakışı, okurlara onların yazın dünyasına dair benzersiz bir anlayış kazandırıyor. Zweig'in ustalıkla kaleme aldığı bu kitap, edebiyatseverler için kaçırılmaması gereken bir eser.

9. İstanbul Hikayeleri (Ciltli) | Reşad Ekrem Koçu

Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Hikayeleri adlı eseri, İstanbul'un tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için mükemmel bir kaynak. Kitap, İstanbul'un farklı dönemlerine ait ilginç ve renkli hikayelerle dolu. Koçu'nun canlı ve detaylı anlatımı, okuyucuyu Osmanlı döneminin büyüleyici atmosferine götürüyor. İstanbul'un sokaklarından saraylarına, halkından cadılarına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu hikayeler, şehrin ruhunu ve tarihini anlamak için eşsiz bir fırsat yaratıyor.

10. Notre-Dame’ın Kamburu | Victor Hugo

Victor Hugo'nun Notre-Dame'ın Kamburu adlı ünlü eseri, 15. yüzyıl Paris'inde geçen ve Notre-Dame Katedrali'nin gölgesinde şekillenen bir aşk ve trajedi hikayesini anlatıyor. Esmeralda, Quasimodo ve Claude Frollo arasındaki karmaşık ilişkiler, Hugo'nun güçlü anlatımı ve karakter derinliği ile hayat buluyor. Roman, aşk, ihanet, adalet ve insanlık temalarını derinlemesine işlerken Paris'in tarihi dokusunu da canlı bir şekilde tasvir ediyor. Hugo'nun ustalıklı anlatımı ve dramatik olay örgüsüyle bu klasik Prime Day ile kaçmaz!

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