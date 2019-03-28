Kars'ın tarihi yerlerinde kitap okuyarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Kısa, "Kars Kalesi eteklerine gelerek arkadaşlarla kitap okuduk. Daha sonra minik çocuklar geldi etkinliğe katıldı, güzel ortam oldu. Kitap okumak iyi bir şey, sadece boş zamanları değerlendirmek için değil kendimizi bilgilendirip geliştirmek için kitap okumalıyız." diye konuştu.

KAÜ Radyo Televizyon Programcılığı öğrencisi Arzu Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Öğrenciler "kitap okumak telefonunuzun pil ömrünü uzatır", "iyi bir kitap iyi bir arkadaş" sloganıyla yaptıkları etkinliğe çevredeki vatandaşları davet edip kitap okumalarını sağladı.

Kaleiçi Mahallesi'ndeki Kars Kalesi eteklerinde açık alanda bir araya gelen Kafkas Üniversitesi (KAÜ), Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, burada "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Osman Kurtay Zeytin ise kitap okumanın çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Kelime dağarcığını geliştirmek için herkes kitap okumalı. Bunun için kütüphane sayıları da artırılmalı." dedi.

Üniversite öğrencisi Muhammed Yusuf Can de etkinlik ile kitap okumaya dikkati çekmek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla kitap okuma alışkanlığımız var, hava güzel olunca bu etkinliğe katıldık. Günümüzde kitap okuma oranı azaldı, gençler ders kitapları dışında kitap ismi bilmiyor, farkındalık oluşturmak için tarihi mekanlarda kitap okuyoruz."

