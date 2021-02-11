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KİTAPORA ebeveynlere çocuk kitabı seçiminde kılavuzluk yapacak

Betül Songur Betül Songur 11.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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KİTAPORA ebeveynlere çocuk kitabı seçiminde kılavuzluk yapacak

2019’dan bu yana The Çocuk Yayınları etkiketiyle minik okurları öğretici kitaplarla buluşturan AABİR yayınevi kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir, yaşa göre doğru güvenilir olmayan çocuk kitaplarına geçit vermeyen “KİTAPORA” platformunu kurdu.

“Kitap Okumak Ruhu Aydınlatır” sloganıyla oluşturulan platform aracılığıyla alanında özel eğitim verilmiş uzman editörlerin kontrolünde, internet üzerinden sadece iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarının satışı gerçekleştirilecek. Böylece çocukların kendi yaş kategorilerindeki en doğru kitaplara erişimimi sağlanarak zihinsel gelişimlerine ilişkin kılavuz niteliğinde bir bilgi haritası sunacak.

Bugünün hızla dijitalleşen dünyasında kitaplar ağırlıklı olarak e- ticaret siteleri üzerinden okuyucularla buluşuyor. Çok sayıda kitap arzı anababaların kafasını karıştırıyor. Çocukların okuması gereken kitapların belli kriterler etrafında, uzmanlar tarafından belirlenmesi ve önerilmesi gerekiyor. Çocukluk çağının sona erdiği döneme kadar, kendisine uygun olmayan bir kitapla tanıştırılan her çocuğun ruh dünyasında geri dönüşü olmayan yaralar açılabiliyor. Bu tespitten yola çıkarak kurulan “KİTAPORA” alanda eğitim almış uzman editör ve iletişim uzmanlarından oluşan ekibiyle her yaş grubundaki çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimlerine ilişkin kılavuz niteliğinde bir bilgi haritası sunuyor. Böylece ebeveynlerin çocukların gelişimleri konusunda yaşadıkları kaygıları da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

GÜVENLİ OLMAYAN KİTAPLARA GEÇİT YOK

Güvenilir olmayan kitapların çocouklar üzerinde yol açtığı sorunları vurgulayan “KİTAPORA” Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf, “Platformumuz ile ebeveynlere yol gösterici bir yaklaşımla yetişme çağındaki çocukların doğru, risksiz, yaşına göre faydalı kitaplar okumalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle Kitapora’da güvenli olmayan çocuk kitaplarına yer vermeyeceğiz. Sadece özel eğitim verdiğimiz editörlerimizin “güvenilir kitap” süzgecinden geçen, tam yaşına göre sınıflanmış, aydınlatınlatıcı bilgilerle içeriği en iyi anlatılan kitaplar, paltformumuzda yer alacak. Kendi çocuklarımıza, yeğenlerimize, torunlarımıza okutmayacağımız bir kitap, asla Kitapora’da yer almayacak. Bu konuda tüm ebeveylere söz veriyoruz” diye belirtti.

EBEVEYNLER İÇİN KILAVUZ NİTELİĞİNDE

Japon atasözü “Kitap okumak ruhun gıdasıdır”, Çin atasözü “Kitap insanların yolunu aydınlatır” dan yola çıkarak “Kitap Okumak Ruhu Aydınlatır” sloganıyla “KİTAPORA”yı kurduklarını belirten Prof. Dr. Ali Atıf, “Üç çocuk yetiştirdim. Aslında biri hala yetişiyor, daha altı yaşında. 11-12 yaşına kadar yanlış bilgilere, karakterlere, olaylara maruz kalan çocukların ruh dünyalarında nasıl yaralar açıldığını bilen biri olarak çocuklarımın okudukları kitaplarda yanlış mesajlara, yönlendirilmiş bilgilere, anlamayacaklara konseptlere maruz kalacakları endişesini hep taşıdım. Hep bir kılavuz aradım ama bulamadım” diyerek aynı endişeleri yaşayan ebeveynlerin beklentilerini tam olarak karşılayacaklarını ifade etti.

'İYİ, GÜVENİLİR VE FAYDALI KİTAP OKUMAK HER ÇOCUĞUN HAKKI'

Platformun içinde yer alacak bir diğer platform olan “Ana Babalara Faydalı Çocuk Kitapları Platformu” ile de ebeveynleri çocuk kitapları seçimi, okunması ve okuma mekanları konusunda güncel bilgilerle donatacaklarını kaydeden Prof. Dr. Ali Atıf, “Beyin araştırmalarına göre; ne bilgisayar oyunları, ne de ekran izlemesi çocukların beyinlerini kitaplar kadar çalıştırmıyor. Çocuklarımızın hayal gücünün ve yaratıcılığının gelişimi, ancak güvenilir kitaplar okumalarına bağlı. Bir çocuğun gelecekte dünyaya meydan okuması, ancak doğru yaşta, doğru kitapları okumasıyla mümkün! Tüm çabamız, çocukları doğru yaşta doğru kitaplarla buluşturmak. Verdiğimiz bu hizmete rağmen, kitaplarımızı diğer e-ticaret sitelerindeki fiyatlar üzerinden satışa sunacağız. Üstüne üstlük geliştirdiğimiz kitap dostu bir sadakat programı ve kargo bedava modelimizle daha avantajlı fiyatlarımız olacak. Böylece daha çok çocuk, güvenilir kitaba ulaşacak” diyerek iyi, güvenilir ve faydalı kitap okumanın her çocuğun hakkı olduğunu belirtti.

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