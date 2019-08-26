Kitapseverler Yaşam Vadisi 2. Etap’ta buluştu

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden okuma etkinliğinde, kitap okumayı seven ve okumaya önem veren vatandaşlar bir araya geldi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap’ta gerçekleşen etkinlikte Durin Ajans, BeylikOff Kulübü, Beylikdüzünün Anneleri Platformu, Aydınlar Koleji, Vizyon Koleji, Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri ve Özgür Ayraçlar Kütüphane Kulübü üyeleri işbirliği ile toplu okuma etkinliği, okuma atölyeleri ve söyleşiler düzenlendi. Etkinlikte ayrıca, katılımcıların kitaplarıyla birlikte etkinlik alanına geldiği ve beraberinde getirdikleri kitapları istedikleri takdirde bağışlayabildiği “Kitap Bağış Merkezi” de oluşturuldu.

İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'NDE okuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden okuma etkinliğinde, kitap okumayı seven ve okumaya önem veren vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlik süresince, Kitap Bağış Merkezi’ne bırakılan kitaplar Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefliği tarafından ihtiyaç sahibi okul kütüphanelerine gönderilmek üzere tasnif edilerek değerlendirilecek.

MASAL ATÖLYESİ, ANLAYARAK HIZLI OKUMA VE KÜÇÜK PRENS OKUMALARI İLE DOPDOLU BİR ETKİNLİK

Kitap okuma etkinliğinde, yetişkinlere yönelik düzenlenen “Anlayarak hızlı okuma teknikleri” konulu seminerde, Vizyon Koleji Kurucusu Abdulkadir Özbek okuduğunu anlama, hızlı okuma, hafıza teknikleri üzerine bilgiler verdi. Etkinlikte ayrıca, Dünya Edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Antoine Saint Exupery’nin “Küçük Prens” isimli kitabı okumaları Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu yönetiminde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar ise çocuklar ile birlikte masal kitabı ve kitap okumayı sevdirmeyi amaçlayan masal atölyesi düzenledi.

ÇALIK: TÜRKİYE'DE KİTAP, İHTİYAÇ LİSTESİNİN 235'İNCİ SIRASINDA

Toplumun dönüşebilmesi için okumanın artmasının gerekli olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şöyle konuştu: