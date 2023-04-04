Kıvanç Tatlıtuğ Aile'nin çekildiği çiftlik evinde aşçı oldu! Set ekibine yeteneklerini sergiledi

Aile dizisindeki sahneler yüzünden karısıyla sorunlar yaşadığı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ konuya dair açıklama yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, “Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kâale bile almıyoruz” demişti. Yakışıklı oyuncu sette yaptığıyla gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı "Aile" dizisinin setinde aile ortamı yaşanıyor.

Uzun süre uzak kaldığı ekrana Aile dizisiyle dönen Tatlıtuğ’lu dizi ilk bölümünden itibaren zirveye yerleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; set ortamı da keyifli geçen dizinin Reşadiye’de çekilen çiftlik evi sahnelerinde Tatlıtuğ’un fırsat buldukça ekibe yemek yaptığı da öğrenildi.

Aşçılık eğitimi alan yakışıklı aktör zaman zaman yaptığı yemekleri sosyal medyadan da paylaşmıştı.

Öte yandan üç bölüm stoklu giden dizinin setinde adı gibi aile ortamının yaşanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri Serenay Sarıkaya’yla uyumuyla göz kamaştırdığı dizi her salı Emel Göksu, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır ve Yüsra Geyik’ten oluşan güçlü kadrosuyla oyunculuk şovuna sahne oluyor.