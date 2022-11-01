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Kivi çayı faydaları nelerdir? Kivi çayı nasıl yapılır?

31.10.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok insan yaşadığı rahatsızlıkların ve şikayetlerin tedavisinde kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerden biri de insan sağlığına faydalı özellikler barındıran bitki çaylarıdır. Kivi çayı, özellikle yüksek oranda taşıdığı C vitaminiyle ön plana çıkan çaylardan olup insan sağlığına pek çok faydası bulunur. Peki, kivi çayının faydaları nedir, kivi çayı nasıl demlenir?

Kivi çayı faydaları nelerdir? Kivi çayı nasıl yapılır?

“Actinidia” ailesinin bir üyesi olan kivinin dış yüzeyi kahverengi bir görünüme sahipken içinde yeşil bir meyve barındırır. Dünya çapında bilinen ve tüketilen bu meyve, kendine özgü aromasının da etkisiyle özellikle tatlılarda kullanılır. Farklı kokteyllere ve içeceklere de ana madde olan bu meyve lezzetli ve oldukça faydalıdır. Farklı kullanım alanlarıyla sıkça tüketilen kivi meyvesinin çay formunda da insan sağlığına pek çok yararı dokunur. Peki, kivi çayı neye iyi gelir?

Kivi çayı ne işe yarar?

Doğal kivi çayı bağışıklık sistemini güçlendiren çaylar arasında olup oluşabilecek hastalıklara karşı korucu bir bariyer oluşturur. Özellikle içerdiği C vitamini ve E vitamini sayesinde grip, nezle gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı rol oynar. Bunların dışında da pek çok hastalık ve şikâyetlerin tedavisinde tüketilen kivi çayının sayısız faydası vardır. Kivi çayı faydaları ise şu şekildedir:

  • Cilt hasarlarını onarmaya yardımcı olup yaşlanma karşıtı bitki çaylarındandır.
  • Bağırsağın işlevini düzenleyerek kabızlık sorununu büyük ölçüde azaltır.
  • İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde bağırsağın hareketlerini hızlandırır.
  • Kanser hücrelerine karşı direnç oluşturarak kansere karşı koruyucu bir çaydır.
  • Metabolizmayı hızlandıran ve fazla kilo kayıplarını sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kolajen üretimini destekleyerek kas ve kemik sağlığını korur.
  • Stresi engelleyerek motivasyonu arttırıcı çaylardan birisidir.
  • Öksürük ve astım problemlerini en aza indirir.
  • Kılcal damarın yapısını güçlendirir.
  • Kan basıncını düzenler ve kandaki yağ seviyesini dengeler.

Bitki çayları şifalı olmasıyla pek çok kişinin sıklıkla tükettiği içeceklerden birisidir. Bu çaylar, taşıdığı bileşenler ve vitaminler sayesinde farklı hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı rol oynarlar. Doktorlar tarafından ilaç tedavilerinin yanında da kullanımı önerilen bitki çayları bazen küçük rahatsızlıkların tek başına çözümü olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki her doğal şeylerin yanlış ve fazla tüketiminde zararları da görülebilir. Bitki çaylarının herkeste aynı faydayı veya etkiyi göstermeyeceği göz önünde bulundurularak bazı hastalıkların tedavisi öncesinde doktora danışılmalıdır. Peki, birbirinden farklı faydalarla insan sağlığına pek çok yarar sağlayan kivi çayı nasıl yapılır?

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Kivi çayı nasıl yapılır?

Kivi çayı tarifi için gerekli malzemeler ve çayın hazırlanışı şu şekildedir:

  • 3 adet soyulmuş orta boy kivi
  • Dilimlenmiş yarım limon
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 adet yeşil çay poşeti
  • 500 ml su

Kivi çayı nasıl demlenir?

  • 500 ml suyu kaynatın.
  • Kabukları soyulmuş kiviyi püre hâline getirin veya doğrudan kaynayan suya ilave edin.
  • Ardından dilimlenmiş yarım limon, 1 adet yeşil çay poşeti ve bir yemek kaşığı pudra şekerini ekleyin.
  • Karışımı 10 dakika boyunca kaynatın ve süzerek fincanlara aktarın.
  • Soğuk tüketmek için ise uygun bir kaba çayı boşaltarak buzdolabında 2 gün boyunca tazeliğini koruyacak şekilde tüketebilirsiniz.

Kivi çayı zayıflatır mı?

Pek çoğumuz fazla kilolardan şikayetçi olup bu kilolardan kurtulmanın yollarını ararız. Stres, günlük hayatın yoğunluğu sebebiyle beslenme düzeninin bozulması, anlık açlık krizleri gibi pek çok nedenle istenmeyen kilolara sahip oluruz. Bu nedenle de kimisi bölgesel incelmek kimisi de fazla kilolarından kurtulmak ister. Bu şikâyetlere sahip olan birçok kişi ise çözümü kimyasal ilaçlar yerine doğal yollarda arar. Bu yollardan biri de zayıflamak isteyenlerin en çok başvurduğu bitki çaylarıdır.

Kivi çayı insan sağlığına birbirinden farklı yarar sağlarken fazla kilo kayıplarını da büyük ölçüde gerçekleştirir. Düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinde önemli bir yer edinen kivi çayı, sindirim sistemini düzenleyici özelliği sayesinde de zayıflamak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak bir çaydır. Yağ yakıcı fonksiyonları sayesine sağlıklı beslenme programıyla bu çayın tüketilmesi olumlu sonuçları beraberinde getirir. Bu sebeple kivi çayı zayıflatan bitki çayları arasında önemli bir rol oynayan çaylardandır.

Kivi çayı adet söktürür mü?

Kadınların ortalama olarak 28 günde tekrar eden adet süreçleri bazen farklı nedenlerle uzayabilirken bazen de kısalabilir. Günlük hayatın stresi, hormonlarda meydana gelen değişimler veya beslenme düzeninde oluşan bozulmalar gibi pek çok sebeple kadınların adet dönemlerinde düzensizlik yaşanabilir. Bu durumlarda kadınlar bu probleminin çözüm yollarını arar. Özellikle bu dönemde kimyasal ilaç tüketiminden kaçınan kadınlar, adet söktürücü özellik taşıyan doğal yollara başvururlar. Bu yöntemlerden biri de adet söktürücü bitki çaylarıdır. Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı rahatsızlıkların giderilmesinde tüketilen kivi çayı ise adet söktürücü özellik taşımaz.

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