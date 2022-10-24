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Deve dikeni çayı faydaları nelerdir? Deve dikeni çayı nasıl yapılır?

24.10.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada birbirinden farklı bitkiler bulunur. Bu bitkilerin özlerinden veya yapraklarından çeşitli şekillerde bitki çayları hazırlanabilir. Bitki çayları tarih boyunca insanların şifa amaçlı yardımcısı olmuş ve sağlıklarını korumuştur. Deve dikeni çayı da bu bitki çaylarından birisidir. Pek çok faydası olan deve dikeni çayının özellikle yüksek kolestrolü düşürücü etkisi vardır. Peki, deve dikeni çayı faydaları nedir?

Deve dikeni çayı faydaları nelerdir? Deve dikeni çayı nasıl yapılır?

Halk arasında "kenger otu" adıyla da bilinen deve dikeni, bahar aylarında genelde mor ve kırmızı renkte açan bir çiçeğe sahiptir. Papatyagiller familyasının bir üyesi olan deve dikeni çoğunlukla yol kenarlarında yetişir. Yol kenarlarında yetişebilen bu bitkinin ezilmesiyle süte benzeyen beyaz bir sıvı elde edilir. Bu sebeple bu bitki "süt deve dikeni" olarak da bilinir. Genelde kuru ve güneşli alanlarda yetişebilen deve dikeni Akdeniz'e özgü bir bitkidir. "Şevkülmeryem" veya "Sütlü Kengel" gibi isimlerle de adlandırılan bu bitki, birbirinden farklı sayıda bileşen taşır. Dünyanın her bölgesinde bulunabilen deve dikenine ulaşabilmesi de oldukça kolaydır. Tohumundan bitki çayı yapılan deve dikeni oldukça faydalı bir bitkidir. Çeşitli faydası bulunan deve dikeni çayı neye iyi gelir?

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Deve dikeni çayı ne işe yarar?

Deve dikeni, yağların oksidasyonunu yavaşlatan bir madde olan antioksidan içeriğine sahiptir. Bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmanın en iyi yollarından biri bu bitkiyi demlemektir. Farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak doktorlar tarafından tavsiye edilen deve dikeni çayı faydaları oldukça fazladır. Kolaylıkla ulaşabildiğimiz deve dikeni çayı faydaları şu şekildedir:

  • Sütü arttırıcı etkisinden dolayı emziren annelerde tavsiye edilir.
  • Karaciğerin sağlığını destekler ve işlevini arttırır.
  • Karaciğerde bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak karaciğerde meydana gelebilecek yağlanma sorununu engeller.
  • Alkol tüketiminden dolayı ciltte oluşan kızarıkları gidermeye yardımcı olur.
  • Sindirim sisteminin işlevini destekler.
  • Vücutta zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Kolesterol seviyelerini dengelemekte yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyelerinin kontrolünde tavsiye edilir.
  • İçinde bulunan omega-3 ve yararlı yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
  • Deve dikeni çayı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sebeple bazı kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasını engellemekte yardımcıdır.
  • Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek cilt problemlerinin azaltılmasında destekleyici rol oynar.
  • Ciltte oluşabilecek akne problemlerini önlemeye yardımcıdır.
  • Deve dikeni çayı yağı eritmede önemli bir rol oynadığından kilo vermeye yardımcıdır.

Birçok bitki çayı gibi deve dikeni çayının da faydaları sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Fakat unutulmaması gerekir ki bu bitki çayları direkt olarak tedavi için kullanılmaz, tedavi destekleyici olarak kullanılır. Bu sebeple mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Doktor tavsiyesi veya danışılması üzerine tedavi destekleyici olarak kullanılabilir. Farklı şikâyetlerin tedavisinde yardımcı rolle başvurduğumuz bitki çaylarının demlenmesi birbirinden farklılık gösterir. Peki, deve dikeni çayı nasıl yapılır?

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Deve dikeni çayı nasıl demlenir?

Deve dikeni çayı pek çok hastalığın ve şikâyetin tedavisinde doktorlar tarafından tavsiye edilen sağlıklı bir çaydır. Fakat bu çayın faydalarından yararlanabilmek ve olası oluşabilecek ters durumları engellemek noktasında doğru demlenmesi gereklidir. Deve dikeni çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Tüketim miktarına göre en az 1 çay kaşığı kurutulmuş deve dikeni tohumu
  • 250 ml içme suyu

Deve dikeni çayı tarifi:

Bir bardak kaynayan suya deve dikeni tohumlarını ekleyerek 5 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatarak 5 dakika da demlenmesi için bekletin. Deve dikeni çayı demledikten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz deve dikeni çayına zencefil, limon suyu, tarçın ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek de demleyebilirsiniz. Arzuya göre ekleyebileceğiniz bu malzemelerle deve dikeni çayı hazırlamak için şu tarifi uygulayabilirsiniz:

Kaynayan suya soyulmuş ve dilimlenmiş zencefil ekleyip 1 dakika kaynatın ve ardından ateşi kapatın. Ateşten aldığınız suyu deve dikeni tohumu ve tarçın ekleyerek 15 dakika demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzüp içerisine limon ve Hindistan cevizi yağı ekleyin. İster sıcak ister buz ekleyerek soğuk tüketebilirsiniz. Şeker kullanmayın, tatlandırıcı veya bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

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Deve dikeni çayı zayıflatır mı?

Doğada bulunan hiçbir bitkisel ürünün ya da hiçbir yiyeceğin ve içeceğin direkt olarak zayıflatma etkisi yoktur. Ancak metabolizma hızlandırıcı, ödem söktürücü, sindirim kolaylaştırıcı etkileri sayesinde zayıflamada ve diyetlerde destekleyici olarak kullanılabilir. Deve dikeni çayı da metabolizmayı hızlandırmada önemli bir rol oynar. Karaciğerin fonksiyonlarının düzenlenmesinde de yardımcı görev gören bu çay sayesinde doğru kullanımda zayıflamayı destekler. Bu sebeple pek çok kişi doktoruna danışarak bu çayı zayıflamak için tüketebilir. Doğru kullanım için mutlaka bir doktor onayı ve tavsiyesi almak gerekir.

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Deve dikeni çayı adet söktürür mü?

İdeal şartlarda 28 günde bir kere tekrarlayan regl döneminde kadınlar, doğal şifa kaynaklarından yararlanmaya özen gösterirler. Kadınların stres, dengesiz beslenme, çeşitli hastalıklar, hormonal değişiklikler gibi pek çok sebeple adet dönemlerinde gecikmeler oluşabilir. Doğru ve bilinçli kullanımda sağlığımıza pek çok fayda sağlayan bitki çaylarının da pek çoğu kadınların bu dönemlerde başvurduğu bir yoldur. Fakat deve dikeni çayı adet söktürme rolünü üstlenen çaylardan değildir, adet söktürme özelliğiyle ilgili herhangi bir çalışma ya da açıklama yoktur.

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