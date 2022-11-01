Lavanta çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Lavanta çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Kokusu ile çok iyi bilinen temizlikten kozmetiğe farklı alanlarda kullanılan lavantanın çayı da son derece faydalıdır. Akdeniz kökenlidir ve Ballıbabagiller ailesinden gelir. Kurutularak çamaşırların arasına koyulur. Ancak çay olarak da tüketilir. Lavanta soğuk algınlığına, uyku sorunlarına, karaciğer problemlerine ve daha birçok sıkıntıya deva bir bitkidir. Beş on dakika içinde demlenerek hazırlana lavanta çayının birçok hastalığa şifa olduğu bilinir. Hazır olarak da satılır ancak evde de kolaylıkla yapılabilen lavanta çayı neye iyi gelir?

Lavanta çayı ne işe yarar?

Lavanta çayı aç karnına ya da tok karnına içilebilen bir bitki çayıdır. Yemeklerden en az iki saat sonra tüketilmesi önerilir. Günde bir fincanı ya da bir bardağı aşmayacak şekilde içilmelidir. Kan şekerini dengeler. Sindirimi kolaylaştırıcı etkisi de vardır. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen bitki çaylarından biri de lavanta çayıdır. Soğuk algınlığından ve gripten kurtulmada yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirdiği için bu tür durumlarda bedenin direncini artırır. Kan pıhtılaşmasını engeller, kalp hastalıklarının riskini azaltma konusunda da oldukça etkilidir. Stresi azaltır, kaygılardan arındırır. Bedeni rahatlatır ve zihni sakinleştirir. Yatmadan önce tüketilmesi de önerilir. Uyku sorunları yaşayan insanların da öncelikli tercihleri arasında yer alır. Kilo vermeye yardımcı olan lavanta çayı faydaları:

Romatizma ağrılarını dindirir.

Bağ ağrılarını geçirir.

Sinirleri yatıştırır.

Uyku sorunlarını giderir.

Depresyon ile savaşmaya yardımcı olur.

İştahsızlık sorununu giderir.

Cilt sağlığını korur.

Sivilce oluşumunu engeller.

Ciltteki lekeleri yok eder.

Stresi azaltıp sakinleştirme etkisi vardır.

Saç sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lavanta çayı nasıl yapılır?

Aktarlardan kolayca bulunabilen ya da imkân varsa lavanta bahçelerinden toplanabilen lavantadan birkaç dakika içinde ve kolayca çay hazırlanabilir. Bir tatlı kaşığı lavanta için bir su bardağı temiz içme suyu kullanılmalıdır. Su ile birlikte kaynatılarak hazırlanan bitkilerden biridir. Ancak su kaynadıktan sonra ocak kısılarak birkaç dakika daha kaynatılmalıdır. Lavanta çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

Bir su bardağı temiz içme suyu

Bir tatlı kaşığı silme kurutulmuş lavanta bitkisi

Eğer isteniyorsa sonradan eklemek üzere bal ve limon

Bir tatlı kaşığı lavantaya bir su bardağı temiz içme suyu kullanılmalıdır. İçecek olan kişi sayısına göre su ve lavanta miktarı artırılabilen lavanta çayı nasıl demlenir?

Bir bardak temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatmadan en kısığa alarak lavantalar eklenir.

Ocağın altı kapatıldıktan sonra demlenmesi için beş ya da en fazla altı dakika boyunca bırakılır.

Ocaktan alınan çay bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Süzülen çay arzuya göre bir kaşık bal ya da birkaç dilim limon ile tüketilebilir. Arzu edilirse direkt olarak da içilebilir. Ancak hazırlandıktan sonra taze olarak tüketilmelidir.

Lavanta çayı zayıflatır mı?

Bitki çayları direkt olarak zayıflatma özelliğine sahip değildir ancak kilo kaybına yardımcı olan etkisi vardır. Lavanta çayı da düzenli kullanım söz konusu olduğunda yağ yakıcı etkiye sahiptir. Metabolizmayı çalıştırır.

Lavanta çayı adet söktürür mü?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen lavanta çayının adet söktürücü özelliği de bulunur. Bu sayede adet döneminin düzenli olarak ilerlemesini sağlar. Herhangi bir periyodik düzensizlik söz konusu ilse lavanta çayı tavsiye edilir. Ayrıca rahatlatıcı özelliği ile adet döneminde kadınların yaşadığı sancıların azalmasında da yardımcı olur.