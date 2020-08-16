Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...

Kıvırcık saçlara sahip olanlar saçlarına ne kadar hassas davranması gerektiğini çok bilirler. Bu yüzden saç bakımının daha kolay olduğunu düşündükleri düz saçlar en büyük arzularından biridir. Ancak kendiliğinden bukleli saçlar varken bunun düşünülmesi çok yanlış. İşte göz alıcı görünümüyle fark yaratan buklelerinizi düzleştirmeye gerek kalmadan, ahenkle dans etmesini sağlayacak tüyolar…

UYURKEN BİLE SAÇLARINIZI KORUYUN

Saçlarınız gece boyunca yastık kılıfı ile temas halinde olduğu için sürtünmeden dolayı kırılır ve karışır. Sabah uyandığınızda bu karışmış ve matlaşmış saçların önüne geçmek istiyorsanız pamuklu bir yastık kılıfı kullanmalısınız. Saçlarınız uzunsa kırılmaları önlemek için uyumadan önce yumuşak bir tokayla gevşek bir topuz yapabilirsiniz.

DOĞRU TARAĞI SEÇİN

Kıvırcık saçlıların belki de en çok yaptığı hatalardan biri, fırça kullanmaktır. Ancak fırça bukleleri kırdığı için oldukça yanlış bir tercihtir.