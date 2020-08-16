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Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuşkusuz en zahmetli saç yapılarından biri olan kıvırcık saçlara şekil vermek kimi zaman işkenceye dönüşebiliyor. Fakat doğru bir bakım ile kabaran, elektriklenen ve şekil almakta zorlanan buklelere “güle güle” demek hiçte zor değil! İşte kıvırcık saçlarınızın güzelliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak ve sizi ipeksi buklelere kavuşturacak saç bakımı tüyoları…

Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...

Kıvırcık saçlara sahip olanlar saçlarına ne kadar hassas davranması gerektiğini çok bilirler. Bu yüzden saç bakımının daha kolay olduğunu düşündükleri düz saçlar en büyük arzularından biridir. Ancak kendiliğinden bukleli saçlar varken bunun düşünülmesi çok yanlış. İşte göz alıcı görünümüyle fark yaratan buklelerinizi düzleştirmeye gerek kalmadan, ahenkle dans etmesini sağlayacak tüyolar…

UYURKEN BİLE SAÇLARINIZI KORUYUN

Saçlarınız gece boyunca yastık kılıfı ile temas halinde olduğu için sürtünmeden dolayı kırılır ve karışır. Sabah uyandığınızda bu karışmış ve matlaşmış saçların önüne geçmek istiyorsanız pamuklu bir yastık kılıfı kullanmalısınız. Saçlarınız uzunsa kırılmaları önlemek için uyumadan önce yumuşak bir tokayla gevşek bir topuz yapabilirsiniz.

DOĞRU TARAĞI SEÇİN

Kıvırcık saçlıların belki de en çok yaptığı hatalardan biri, fırça kullanmaktır. Ancak fırça bukleleri kırdığı için oldukça yanlış bir tercihtir.

  • Fırça yerine saçlarınız için kalın ve geniş taraklar kullanmalısınız. Böylece saç tellerini birbirinden daha kolay ayırabilirsiniz.

  • Saçlarınızı bu tarakla tararken dikkat etmeniz gereken bir nokta da, tarama yönü. Taramaya diplerden değil, uçlardan yukarıya doğru çıkarak başlamalısınız.

  • Son olarak saç tellerine zarar vermemek için ıslakken taramak yerine kuruttuktan sonra taramalısınız.

    • KURUTMA AŞAMASI

    Kıvırcık saçlarınız kurutmak sandığınız kadar çok da zor değil! Sadece doğru kurutma yöntemini bilmeniz gerekir.

    • Saçlarınızı doğru bir şekilde kurutmak için, ellerinizle bukleleri aşağıdan yukarıya doğru hafifçe ittirin.

    • Saçlarınızı her zaman üstten kurutun.

    • Bütün bukleleriniz için bu işlemi uyguladığınız takdirde saçlarınız kuruttuğunuz zaman harika görünecektir.

    ISIYLA ŞEKİLLENDİRMEDEN UZAK DURUN

    Kıvırcık saçlıların daha güzel saçlara sahip olması için dikkatli olması gereken en önemli konulardan biri, ısıyla şekillendirmekten uzak durmaktır. Mükemmel görünen kıvırcık saçlarınızı düzleştirmek ya da fön çekmek yerine saç köpüğü ile buklelerinizi ortaya çıkarmayı denemelisiniz. Saçlarınızda sertlik bırakmayacak ve buklelerinizi belirginleştirecek bir saç köpüğü sayesinde 10 dakika içinde saçlarınızda harikalar yaratabilirsiniz.

    SAÇ KREMİNİ DOĞRU UYGULAYIN

    Saç kremini uygularken yapmış olduğunuz hatalar ile saçlarınızın şekilsiz görünmesine neden olabilirsiniz.

    • Kremi saçlarınıza doğru uygulayabilmek için saçlarınızı duruladıktan sonra saçlarınızı birkaç parçaya ayırın.

  • Ardından ayırdığınız saç tutamlarına kremi sürün.

  • Daha sonra parmaklarınız yardımıyla saçlarınızı tarayın. Kremi bu şekilde uyguladığınızda kremin saç tellerinizin arasına da işlemesine yardımcı olacaksınız.

  • Son olarak kremi saçlarınızdan arındırmak için soğuk su ile saçlarınızı yıkarsanız saçlarınızın yumuşaklığını da garantilemiş olacaksınız.

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