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Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kivinin sağlığımız için yararlarını saymakla bitirmek imkansız gibi. Peki, kivinin cilde sağladığı yararların da olduğunu biliyor muydunuz? Cildinizin pürüzsüzleşmesini, bebek gibi olmasını istiyorsanız kivi maskesini düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Kivinin girdiği birçok maske tarifi var. Size en uygun olanı seçerek bu muazzam besin kaynağını doğal bir maskeye dönüştürebilirsiniz!

Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

Evinizde yer alan birçok malzemeyle kiviyi karıştırarak kusursuz maskeler yapmanız mümkün tabii ama uzmanlar sadece kivi ile maske yapıldığında etkilerinin daha iyi olduğunu belirtiyor. Önemli olan size en çok uyacağını düşündüğünüz maskeyi seçmektir. Hazırsanız detaylara geçelim o zaman...

KİVİ MASKESİNİN CİLT İÇİN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Kivi maskesinin cilde sağladığı faydaları öğrendiğinizde bu maskeden hiçbir zaman vazgeçemeyeceksiniz!

  • Kivi, C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.
  • Yaşlanma etkilerine karşı cildinizi daima korur.
  • 25 yaşın altındaki kişiler için önerilmez ama üstündekiler bu maskeyi her zaman uygulayabilir, bu sayede daha genç bir görünüme kavuşabilirler.
  • Kivi maskesi, cildinizin tepeden tırnağa yenilenmesini sağlar.
  • Siyah noktaları tamamen yok eder.
  • Cildinizde oluşan lekelerin büyük ölçüde azalmasını sağlar.
  • Cildinizin daha esnek bir yapıya kavuşması konusunda büyük ölçüde rol oynar.
  • Cildinize doğal parlaklık verir.
  • İçerisinde yer alan asitler peeling etkisi yapar ve ölü derileri hızlı şekilde döker.
  • Göz altı morluklarını azaltır.
  • Sivilce oluşumunu en aza indirmeyi sağlar.
  • Cildiniz yağlıysa olgun kivi tercih etmeyin, olgunlaşmamış bir kivi ile maske hazırlayın. Buna her zaman dikkat edin, olgunlaşmamış olması büyük önem arz ediyor.

1. KURU CİLT TİPİ İÇİN KİVİ MASKESİ

Eğer cildiniz kuru bir yapıya sahipse kivi maskesini farklı şekilde kullanmalısınız.

  • Kivinin kabuklu olan bölgeleri ile maske hazırlayabilirsiniz.
  • Kabuklu kısımları yüzünüzde 3-5 dakika boyunca bekletin.
  • Ardından yüzünüzü ılık su ile güzelce yıkayın.
  • Kivi C vitamini içerdiğinden cildinizi canlandıracak.

2. NORMAL CİLT TİPİ İÇİN KİVİ MASKESİ

Elbette normal cilt tipi için de kivi maskesi tarifi var!

  • Normal cilt tipine sahipseniz kivi maskesi ile cildiniz eskisinden daha berrak hale gelecek.
  • Cam bir kasede iyice ezdiğiniz kiviyi yüzünüze sürün ve haftada 2 defa bu maskeyi uygulayın.
  • 10-15 dakikadan daha uzun süre yüzünüzde tutmamaya özen gösterin!

3. YAĞLI CİLT TİPİ İÇİN KİVİ MASKESİ

Yağlı cilde sahip olan kişileri de unutmuyoruz elbette!

  • Eğer yağlı cilt tipine sahip olan biriyseniz bu maske, cildinizdeki sebum seviyesinin dengelenmesi açısından birçok yarar sağlar.
  • Maskeyi hazırlarken olgunlaşmamış kivi kullanmalısınız.
  • Haftada iki defa yüzünüzde olgunlaşmamış kivi dilimleri bekletin.
  • 5-10 dakika beklettikten sonra yıkayın.
  • Eğer yüzünüzde sivilceler varsa kivi maskesini kullanmamalısınız.
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