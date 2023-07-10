Kıvrımlı model Iskra Lawrance o paylaşımıyla tepki çekince özür diledi

Büyük modellik konusunda öncü olan isimlerden Iskra Lawrance tepki çekti.

Modelliğin yanı sıra vücut pozitifliği üzerine hayranlarıyla yakından etkileşim kuran model, geçtiğimiz aylarda internet üzerinden bir selülit kremi sipariş etti.

Kremin reklamını yapan modele tepki yağdı. Kıvrımlı model, bu 'çelişkili' reklam anlaşması için takipçilerinden özür diledi.

Iskra Lawrance tepkilerden sonra şunları söyledi:

"Merhaba canlarım. Her zaman da söylediğim gibi sizler olduğunuz gibi güzelsiniz... Fakat her şey bir kenara vücudumda yaptığım birçok değişiklik var... Bronzlaşıyorum, makyaj yapıyorum, kirpiklerimi ve kaşlarımı açtırıyorum. Sırf bu yüzden vücudumla barışık olmadığım düşünülebilir. Bunları yapma sebebim sadece kendimi iyi hissetmek. Aynısı 'selülit kremi' mevzusu için de geçerli. Krem reklamı yaptım diye selülitlerimden nefret ettiğimi kimse söylemesin. Bu olaya 'tıbbi' bir açıdan baktım ve işe yarayıp yaramayacağını test etmek istedim. Niyetim kesinlikle bu değildi. Eğer yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum."



