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  4. Kıvrımlı model Iskra Lawrance o paylaşımıyla tepki çekince özür diledi

Kıvrımlı model Iskra Lawrance o paylaşımıyla tepki çekince özür diledi

10.07.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Vücut olumlaması' yaparak hayranlarını gönlünü kazanan model Iskra Lawrance 'selülit' kremi için reklamı yapınca tepki çekti. Kıvrımlı modelin paylaşımına hayranları çok kızdı.

Büyük modellik konusunda öncü olan isimlerden Iskra Lawrance tepki çekti.

Modelliğin yanı sıra vücut pozitifliği üzerine hayranlarıyla yakından etkileşim kuran model, geçtiğimiz aylarda internet üzerinden bir selülit kremi sipariş etti.

Kremin reklamını yapan modele tepki yağdı. Kıvrımlı model, bu 'çelişkili' reklam anlaşması için takipçilerinden özür diledi.

Iskra Lawrance tepkilerden sonra şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Merhaba canlarım. Her zaman da söylediğim gibi sizler olduğunuz gibi güzelsiniz... Fakat her şey bir kenara vücudumda yaptığım birçok değişiklik var... Bronzlaşıyorum, makyaj yapıyorum, kirpiklerimi ve kaşlarımı açtırıyorum. Sırf bu yüzden vücudumla barışık olmadığım düşünülebilir. Bunları yapma sebebim sadece kendimi iyi hissetmek. Aynısı 'selülit kremi' mevzusu için de geçerli. Krem reklamı yaptım diye selülitlerimden nefret ettiğimi kimse söylemesin. Bu olaya 'tıbbi' bir açıdan baktım ve işe yarayıp yaramayacağını test etmek istedim. Niyetim kesinlikle bu değildi. Eğer yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum."

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