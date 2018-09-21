Kıvrımlı ve çentikli paneliyle Mate 20 Pro karşınızda

Tanıtımına 4 haftadan az bir süre kalan, Huawei’nin yeni nesil Mate serisinin “abi” modeli 20 Pro, canlı görüntüleriyle basına sızdırıldı. Roland Quandt’ın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar cihaza ait kilit detayları gösteriyor.
Bunların başını ise kıvrımlı ekran çekiyor. Beklenen 6.3 inçlik AMOLED panel, iki kenarından kıvrımlı ve çentiğe sahip. Bu çentiğin içerisinde ahize, kamera ve sensörlerin dışında yüz tanıma sensörü de yer alacak. Alt kısımda kalan ince çerçeve dışında neredeyse tam ekran bir panel olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle dikkat çekici.
Öte yandan sağ kısımda yer alan güç tuşunda kırmızı bir nokta görüyoruz. Yine tasarımsal anlamda farklılık gösteren bir detay.
Bu iki çok net olmayan fotoğraf kilit detayları sunuyor ancak detaylara erişemiyoruz. Örneğin telefonun arka kısmında bizi neler bekliyor hala net değil.
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